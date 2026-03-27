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27 de marzo de 2026

CONAF LEVANTA RESTRICCIÓN PARA REALIZAR BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​CONAF llama a los y las visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.

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Tras una evaluación en terreno realizada por guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió levantar las medidas de restricción dictadas el pasado miércoles para realizar el sendero Base Torres, producto de fuertes vientos y precipitaciones de nieve.

La decisión fue tomada durante la tarde del viernes por el equipo de CONAF analizando diversos datos proporcionados por guardaparques que recorrieron el sector realizando el monitoreo correspondiente, constatando la mejora en las condiciones del trayecto y clima en general.

Por este motivo, la medida administrativa que exigía contar con guía habilitado para realizar el sendero, así como también el uso de implementación adecuada- bastones, microcrampones, zapatos y vestimenta- no regirá desde este sábado en adelante, a menos que durante los próximos días se produzca alguna eventualidad que obligue a tomar nuevas restricciones para garantizar la seguridad de los y las visitantes.

En relación a los circuitos de montaña. Se mantiene abierto el circuito "W"; mientras que el circuito Macizo Paine, también conocido como la "O" , permanecerá cerrado hasta la próxima temporada.

CONAF llama a los y las visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.
PB 5

ADJUDICAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

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