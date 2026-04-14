MUNICIPIO Y ESTUDIANTES IMPULSAN ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN EL PARQUE CHABUNCO

En una nueva acción orientada al cuidado del entorno natural, la Municipalidad de Punta Arenas, junto a estudiantes del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, desarrolló una salida a terreno en el Parque Chabunco durante este fin de semana.

La actividad contó con la participación de alumnos que actualmente realizan su práctica en el Departamento de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, quienes pudieron fortalecer sus conocimientos a través de una clase en terreno sobre flora y fauna del sector.

Además del componente educativo, la jornada incluyó trabajos de limpieza en áreas intervenidas del parque, contribuyendo de manera directa a la protección y mantención del espacio natural.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido que busca avanzar en el futuro Plan de Manejo del Parque Chabunco, así como en el proceso para su declaratoria como Reserva Natural Municipal.

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