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8 de abril de 2026

NUEVO DIRECTOR DE CONAF MAGALLANES ASUME FUNCIONES CON ENFOQUE EN REFORZAR INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE

Buenos días región.

conafmagallanes

El nuevo director regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, John Revello Mancilla, informó sobre los principales lineamientos de su gestión y abordó diversas materias relacionadas con la seguridad en áreas protegidas, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Revello asumió el cargo en marzo de 2026, destacando su experiencia previa, especialmente en la conducción de la emergencia en Timaukel, lo que le ha permitido enfrentar escenarios complejos en terreno y fortalecer la gestión institucional en la región.

Estas ultimas semanas en materia de seguridad para visitantes, CONAF reforzó el llamado a quienes realizan el sendero Base Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine, debido a la presencia de deshielos y acumulación de nieve en distintos tramos. Según el monitoreo permanente de guardaparques, se han detectado zonas con deshielos producto de intensas nevadas recientes, además de entre 40 y 50 centímetros de nieve en el sector del mirador.

En este contexto, personal de la institución se mantiene supervisando el acceso al sector, verificando que los visitantes cuenten con el equipamiento mínimo necesario, como microcrampones, bastones y vestuario adecuado para enfrentar un sendero de alta exigencia en condiciones de montaña. Esta medida se encuentra vigente desde el miércoles pasado y se mantendrá mientras las condiciones lo ameriten.

Asimismo, se precisó que un evento ocurrido recientemente en un tramo de administración privada del sendero no afecta el normal desarrollo de la actividad, aunque se reiteró la importancia de cumplir con las recomendaciones para resguardar la seguridad.

Desde CONAF indicaron que continuará el monitoreo constante en terreno, evaluando la pertinencia de mantener, intensificar o flexibilizar las restricciones según la evolución de las condiciones climáticas. También se recordó que la información oficial debe ser consultada exclusivamente a través de los canales institucionales.

Durante la entrevista, el director regional también destacó la experiencia de CONAF en Magallanes, especialmente el trabajo de sus brigadas en la prevención y respuesta frente a incendios forestales, relevando la preparación y coordinación ante este tipo de emergencias.

Finalmente, Revello abordó los desafíos de su gestión, poniendo énfasis en mejorar la entrega de información a visitantes nacionales e internacionales sobre el cuidado del parque y el cumplimiento de sus normas. En esa línea, realizó un llamado a la conducción responsable al interior del Parque Nacional Torres del Paine, especialmente ante recientes y lamentables hechos relacionados con la muerte de fauna nativa, como cachorros de puma producto de atropellos.


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