AUTORIDADES INVITAN A PARTICIPAR EN SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI EN CABO DE HORNOS

Teniendo como antecedente el terremoto más fuerte de los últimos 75 años en la Región de Magallanes, ocurrido en mayo pasado y con Puerto Williams como la ciudad más cercana a su epicentro, autoridades locales de la capital provincial invitaron a la comunidad a participar en el Simulacro Regional de Sismo y Tsunami, a realizarse desde las 11:00 horas del próximo jueves 16 de abril.

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, junto a sus equipos de emergencias, reforzaron el llamado a la ciudadanía para ser parte de este ejercicio a gran escala, donde no sólo se pondrán a prueba a autoridades e instituciones, sino que también habrá oportunidad de aprender y practicar ante una hipotética emergencia de esta índole. Este mensaje se sumó a la entrega de folletería pertinente en establecimientos educacionales y locales comerciales.

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Desde el mirador Yelcho, el delegado Moncada recordó que en la historia reciente de la zona han ocurrido varios movimientos telúricos. Especialmente, el acontecido el 2 de mayo pasado, alcanzando una magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter, a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, en el Paso Drake, lo que obligó a una evacuación preventiva de la comunidad ante el riesgo de tsunami.

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Es por ello que, destacando la proactiva participación de la comunidad en aquella instancia, la máxima autoridad provincial enfatizó en estar atentos a las notificaciones del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) en teléfonos celulares y las activaciones sonoras de equipos de emergencias. "Recordamos que la evacuación siempre es a pie, ojalá con algunos artículos de primeros auxilios. El hecho de que se realicen estas actividades no es porque sí, sino porque nuestra historia demuestra que los hechos pueden ser reales y tenemos que estar preparados ante cualquier contingencia", sostuvo.

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Por su parte, el alcalde Fernández hizo un llamado a participar con confianza en este simulacro que, específicamente en la comuna de Cabo de Hornos, se llevará a cabo en Puerto Williams y Puerto Toro. "Hoy día estamos organizados junto con las instituciones locales para poder abarcar este simulacro de borde costero. Lo importante es que la comunidad participe, reconozca los puntos de encuentro, las zonas demarcadas para poder lograr este simulacro. Lo importante es que vamos a poder llevar a cabo nuestros planes de emergencia que contamos tanto a nivel comunal como provincial. Llamamos a la comunidad a colaborar con las autoridades y los servicios", comentó.

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Este simulacro, que de manera simultánea también se desarrollará en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Timaukel, ha considerado reuniones telemáticas previas con autoridades regionales de Senapred. Además, tanto el delegado Moncada como el alcalde Fernández sostendrán encuentros de coordinación con los organismos de emergencia locales involucrados: Armada de Chile, Bomberos, Carabineros, Policía de Investigaciones y Hospital Comunitario Cristina Calderón.

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Cabe recordar que las zonas seguras para evacuar ante alertas de tsunami se ubican en la denominada cota 30, es decir, a 30 metros sobre el nivel del mar. En este sentido, el punto de encuentro en Puerto Williams se ubicará desde calle Capdeville, mientras que en Puerto Toro será desde donde está localizada la antena de telefonía móvil.

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Activación del Sistema SAE





A las 11:00 horas del jueves 16 de abril, Senapred activará el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para teléfonos celulares. Simultáneamente, los organismos de apoyo —Carabineros, Bomberos, Armada, ambulancias y equipos de seguridad municipal— se desplegarán en terreno activando sus sistemas sonoros para simular un terremoto y posteriormente orientarán a la comunidad hacia los puntos de encuentro.

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