CARLOS OLAVE SOLAR ASUME COMO SEREMI DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Ingeniero agropecuario de profesión y máster en Tecnologías de la Información Geográfica, el recién asumido seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Olave Solar, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública, enfocando su trabajo en el diseño, formulación e implementación de políticas ambientales, así como en materias de ordenamiento territorial y desarrollo regional sostenible.

Su experiencia incluye haber ejercido cargos de alta responsabilidad, destacando su rol como seremi de Medio Ambiente (2021-2022), posición desde la cual impulsó la agenda ambiental en la región, logrando articular a diversos actores públicos, privados y de la sociedad civil para avanzar en la implementación de políticas públicas ambientales, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. También se desempeñó como Administrador Municipal de Pucón (2022-2024), lugar en el que coordinó las direcciones internas, además de supervisar la gestión presupuestaria, proyectos de inversión pública y de planificación territorial.

Previo a su paso por la administración pública, fue investigador del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) por 16 años, donde coordinó y ejecutó proyectos de investigación aplicada en medio ambiente, biodiversidad, turismo sustentable y ordenamiento territorial, además de participar en distintas publicaciones científicas, a lo que se suma el prestar asesoría técnica a servicios públicos y municipios en planificación territorial, áreas protegidas y desarrollo turístico.

En el ámbito académico ha impartido clases en el Magíster en Teledetección de la Universidad Mayor, y también en los cursos "Sistemas de Información Geográfica" y "Percepción Remota, Cartografía y Cambio Climático", ambos de la Universidad de Magallanes.

Durante su vida profesional se ha enfocado en promover el equilibrio entre el desarrollo económico, la equidad social y la protección del medio ambiente, gestionando y ejecutando procesos de coordinación intersectorial, logrando alinear objetivos de distintas carteras y servicios públicos para dar cumplimiento a metas comunes, pero considerando en la toma de decisiones la evidencia científica y el impacto territorial y social de las políticas e iniciativas implementadas.