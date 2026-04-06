Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de abril de 2026

SEGUNDA CAÍDA CONSECUTIVA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 42% Y NO LOGRA SUPERAR LA DESAPROBACIÓN EN CRITERIA

​Según el sondeo, mientras cae el respaldo al Mandatario, mejora la evaluación del bloque opositor.

kastpresidente

A poco más de tres semanas de iniciado el Gobierno, los resultados de una nueva encuesta Agenda Criteria muestran una nueva baja en el apoyo al Presidente José Antonio Kast.

El sondeo, publicado este domingo 5 de abril, revela que la aprobación del Mandatario descendió por segunda semana consecutiva, alcanzando un 42%, un punto menos que en la medición anterior.

Pese a la caída en el respaldo, la desaprobación también experimentó una leve baja, situándose en 46%, lo que mantiene una brecha negativa de cuatro puntos para el jefe de Estado.

En tanto, un 12% de los encuestados declara no tener una posición definida frente a la gestión del gobierno, esto, sobre una muestra de 800 personas a nivel nacional, a las que se les realizó el estudio entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

El manejo de la “emergencia”

En paralelo, la percepción ciudadana sobre el manejo de la emergencia, planteada por el propio Ejecutivo, también muestra señales de debilitamiento.

Solo un 38% considera que el camino adoptado por el gobierno es correcto, lo que implica una caída de un punto respecto a la medición previa. En contraste, un 43% cree que el enfoque es equivocado, cifra que se mantiene sin variaciones.

La oposición

La última encuesta Agenda Criteria también evaluó “la oposición a Boric vs Evaluación de la oposición a Kast“.

En concreto, al 14 de noviembre de 2025, la labor de los partidos de oposición al entonces presidente Boric contaba con una desaprobación mayoritaria del 66%, frente a un escaso 19% de aprobación y un 15% que no manifestaba una postura clara.

En contraste, la medición del 5 de abril de 2026 muestra que la oposición a Kast registra una desaprobación del 53%, lo que representa una caída de 13 puntos porcentuales en el rechazo en comparación con la medición previa.

Paralelamente, la aprobación de la labor opositora subió al 28% (un alza de 9 puntos), mientras que el grupo que declara no saber se situó en un 19%.

Fuente: adnradio.cl 


06_palacio-_moneda

GOBIERNO INSTRUYE TEST DE DROGAS A ALTAS AUTORIDADES DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: DESAPROBACIÓN A GESTIÓN DE KAST SIGUE AUMENTANDO Y LLEGA AL 53% EN SU TERCERA SEMANA

Leer Más

​El sondeo también reveló que la inflación sigue siendo el tema central, ya que un 59% considera que “el aumento de los precios” es el principal problema económico del país.

​El sondeo también reveló que la inflación sigue siendo el tema central, ya que un 59% considera que “el aumento de los precios” es el principal problema económico del país.

kastcadem
nuestrospodcast
denuncia kusanovic

SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA DESEMBARCO ILEGAL DE TURISTAS Y FALTA DE FISCALIZACIÓN EN LA ZONA AUSTRAL

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
kastpresidente

SEGUNDA CAÍDA CONSECUTIVA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 42% Y NO LOGRA SUPERAR LA DESAPROBACIÓN EN CRITERIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenciones

MUNICIPIO REPORTA DETENCIONES E INFRACCIONES TRAS OPERATIVOS EN FIN DE SEMANA LARGO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Santoral 3 de junio 2025: San Genesio, mártir cristiano venerado por la Iglesia Católica

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIROS DE SÁBADO SANTO 2026 EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS