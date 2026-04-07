SEREMI DE JUSTICIA CRISTÓBAL FERNÁNDEZ ASUME CON FOCO EN REFORMAS ESTRUCTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

​Durante sus tres primeros días de funciones, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, se constituyó en los distintos servicios relacionados y dependientes de la cartera para sostener reuniones informativas con las jefaturas regionales y tomar contacto directo con los funcionarios. Esta instancia, definida por la autoridad como una tarea prioritaria, buscó consolidar una visión global del sector de cara a los desafíos que marcarán su periodo de gestión.



Tras concluir este despliegue, el Seremi destacó la relevancia de este acercamiento, donde comprometió su apoyo a cada servicio para avanzar en las iniciativas que potencien el acceso a la justicia en la región de Magallanes.



Cronograma de trabajo



La agenda comenzó el miércoles 1 de abril con la visita al edificio institucional de Gendarmería. Allí, el Seremi se reunió con el Director Regional, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, con el fin de imponerse de la situación penitenciaria actual y las prioridades operativas. Posteriormente, se constituyó en la Defensoría Penal Pública, donde sesionó con la Defensora Regional, Verónica Reyes Cea, y su equipo de trabajo.



La jornada del jueves 2 de abril continuó con una reunión con el Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti Otárola; seguida por una visita a la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez, donde la autoridad recorrió las instalaciones y dialogó con los funcionarios. Luego, sostuvo un encuentro con el Director Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado, y el equipo directivo. Finalmente, el lunes 6, la autoridad sectorial completó la ronda de reuniones con el Director Regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid.



Visión estratégica y desafíos legislativos



Fernández —quien se convierte en el primer profesional en la historia regional en encabezar la cartera de Justicia en dos oportunidades— manifestó su alta motivación al asumir nuevamente este desafío. Para la autoridad, su retorno al gabinete representa un compromiso con la continuidad técnica del Ministerio, subrayando la importancia de una repartición encargada de trámites fundamentales y del resguardo de los derechos de las personas bajo custodia del Estado.

Al respecto, destacó como hitos de este nuevo periodo la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Asimismo, relevó el proceso de traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, reforma que traerá aparejada una nueva ley que establecerá el sistema de reinserción social, el cual permanecerá bajo la administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Fortalecimiento Institucional



Respecto a la gestión interna, el Seremi remarcó que una de sus tareas inmediatas —tras recibir la cartera con solo dos funcionarios— será la normalización de la dotación del equipo regional y la adecuación de la infraestructura para rehabilitar la sala de reuniones, permitiendo así restablecer las audiencias presenciales.



“Asumo este desafío con la convicción de que la experiencia adquirida nos permitirá avanzar con mayor celeridad. Mi compromiso es liderar una gestión eminentemente técnica y eficiente, enfocada en normalizar nuestras capacidades operativas para acercar la justicia a los magallánicos de manera oportuna. El acceso a la justicia es un derecho que garantizaremos con trabajo y terreno”, concluyó la autoridad.



