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6 de abril de 2026

ACADEMIA DE DANZA K1D’S KROSS REPRESENTARÁ A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN CERTAMEN SUDAMERICANO EN BRASIL

Delegación de 22 bailarines ya se encuentra en Camboriú para competir en el All Dance Brasil junto a talentos de toda Latinoamérica.

kidskross

Con una delegación compuesta por 22 bailarines, acompañados de cerca de 40 padres, apoderados y familiares, la Academia de Danza K1D’S KROSS ya se encuentra en la ciudad de Camboriú, Brasil, disfrutando de su entorno turístico y afinando los últimos detalles previos a su participación en uno de los eventos más importantes del continente.

El grupo representará a la ciudad, la región y al país en el prestigioso certamen sudamericano All Dance Brasil, instancia que reunirá a destacados talentos de la danza provenientes de distintos países de América Latina.

La delegación, liderada por su director Cristian Magna, competirá el domingo 12 de abril con un total de tres coreografías: dos presentaciones grupales y una en formato dupla.

Durante los últimos meses, los bailarines han llevado a cabo un intenso proceso de preparación bajo la guía de los profesores José Mayorga y Oscar Torres, fortaleciendo tanto sus capacidades físicas como mentales y artísticas, con el objetivo de enfrentar de la mejor manera este importante desafío internacional.

Desde la academia destacan que este logro ha sido posible gracias al compromiso constante de su equipo directivo, así como al fundamental apoyo de padres y apoderados, quienes han acompañado de manera permanente el desarrollo de los jóvenes talentos.

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