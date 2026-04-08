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8 de abril de 2026

SENAPRED MAGALLANES CONVOCA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN MASIVO SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL BORDE COSTERO ESTE 16 DE ABRIL

Buenos días región.

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, informó a la ciudadanía sobre la realización de un nuevo Simulacro Regional de Sismo y Tsunami, el cual se llevará a cabo el próximo 16 de abril a las 11:00 horas en la región de Magallanes.

La iniciativa fue oficializada por la Delegación Presidencial Regional en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en el marco de la Primera Sesión Plenaria 2026 de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En dicha instancia, además, se dieron a conocer avances del trabajo intersectorial en gestión de riesgos y las medidas que se están implementando de cara a la temporada otoño-invierno.

El ejercicio, de carácter masivo, tiene como objetivo fortalecer la preparación tanto de las instituciones como de la comunidad ante una eventual emergencia real. En ese contexto, se busca que quienes viven, trabajan o estudian en el borde costero puedan identificar de manera clara sus vías de evacuación y los Puntos de Encuentro establecidos, reforzando así la capacidad de respuesta frente a un sismo de gran magnitud con riesgo de tsunami.

Uno de los aspectos clave del simulacro será la activación del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para teléfonos celulares, programada para las 11:00 horas del día del ejercicio. Paralelamente, distintos organismos de apoyo, entre ellos Carabineros, Bomberos, ambulancias, la Armada y equipos de seguridad municipal, se desplegarán en terreno utilizando sistemas sonoros para simular la ocurrencia de un terremoto y posteriormente guiar a la población hacia zonas seguras.

Desde SENAPRED reiteraron el llamado a la comunidad a informarse con anticipación, revisando las vías de evacuación, los puntos de encuentro y preparando un kit de emergencia. Para ello, la ciudadanía puede acceder a información detallada a través del sitio web institucional y la plataforma habilitada especialmente para este simulacro regional.

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