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6 de abril de 2026

"HAIN": PUNTA ARENAS CELEBRARÁ DIEZ AÑOS DE MAGALLANES LUCHA LIBRE CON HISTÓRICO EVENTO

El evento se realizará el próximo sábado 18 de abril en el Auditorio MFC Punta Arenas (Ignacio Carrera Pinto), consolidándose como una de las citas más importantes del año para la escena local.

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La lucha libre se tomará el extremo sur del país con un evento sin precedentes. Magallanes Lucha Libre (MLL) celebrará su décimo aniversario con “HAIN”, un espectáculo de alto impacto que reunirá a destacadas figuras en una jornada cargada de adrenalina, emoción y entretenimiento familiar.

El evento se realizará el próximo sábado 18 de abril en el Auditorio MFC Punta Arenas (Ignacio Carrera Pinto), consolidándose como una de las citas más importantes del año para la escena local.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la participación de Javistar, reconocida como una de las principales exponentes femeninas de la lucha libre en la actualidad y considerada una top mundial dentro de la escena.

A esto se suma la del actual campeón de MLL, Sick Freak, quien llegará como una de las figuras dominantes de la empresa, aportando jerarquía y protagonismo a una cartelera que promete grandes combates.

La noche también estará marcada por un enfrentamiento de alto voltaje: Capitán Magallanes, el “Guardián del Estrecho”, se enfrentará a Bajo Cero, leyenda de la lucha libre chilena conocido como “El Monarca del Aire”.

Este combate simboliza mucho más que una lucha, siendo un choque de generaciones, identidad y orgullo territorial, donde el representante del sur buscará defender su casa frente a la experiencia de una figura histórica del ring.

Además, el evento refuerza su carácter familiar, permitiendo el ingreso gratuito a menores de 7 años, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia única en Punta Arenas.

“HAIN” no solo celebra una década de historia de MLL, sino que también proyecta el crecimiento de la lucha libre en regiones, apostando por un espectáculo de primer nivel.

Cabe mencionar que la gran velada del wrestling nacional será transmitida vía streaming a través de las redes sociales de la empresa.

Fuente: biobiochile.cl 

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ÁLVARO SCARAMELLI CELEBRA 40 AÑOS DE CARRERA EN DREAMS PUNTA ARENAS

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