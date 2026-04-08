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8 de abril de 2026

INACH Y SENDA SELLAN ALIANZA PARA INSTALAR CULTURA PREVENTIVA EN EL TRABAJO

Para implementar el programa “Trabajar con Calidad de Vida”, iniciativa gratuita que busca promover entornos laborales saludables y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas entre sus trabajadoras y trabajadores.

sendainach

La iniciativa, ejecutada por el equipo SENDA Previene de la Delegación Presidencial Regional, busca fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en este espacio laboral. Con ello, se busca promover un entorno más saludable y seguro en el Instituto Antártico Chileno (INACH) tanto en sus dependencias en Punta Arenas, como en el Territorio Chileno Antártico.

En el marco del fortalecimiento de políticas preventivas en el ámbito laboral, el Instituto Antártico Chileno, INACH firmó un convenio con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA para implementar el programa “Trabajar con Calidad de Vida”, iniciativa gratuita que busca promover entornos laborales saludables y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas entre sus trabajadoras y trabajadores.

 
El proceso será acompañado por el equipo SENDA Previene Punta Arenas, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional, consolidando así un trabajo interinstitucional orientado al bienestar integral de las personas y al fortalecimiento de culturas organizacionales preventivas.

 
El programa Trabajar con Calidad de Vida tiene como objetivo principal fortalecer la prevención del consumo de sustancias en espacios laborales, promoviendo el autocuidado, la corresponsabilidad y la generación de ambientes de trabajo seguros. Esta iniciativa está dirigida a organizaciones públicas y privadas de todos los tamaños, que busquen implementar estrategias sostenidas de prevención.

 
El programa en el INACH alcanzará a casi 80 trabajadoras y trabajadores que tendrán la posibilidad de ser parte de un diagnóstico y plan de trabajo que se implementará a propósito de los resultados de los procesos que se desarrollen internamente en la institución.

 
De acuerdo con datos de SENDA, en Chile el 52,5% de quienes consumen alcohol declara haberse embriagado al menos una vez en el último mes; un 59,7% reporta consumo regular de alcohol y un 12,2% indica consumo de cannabis durante el último año, cifras que refuerzan la necesidad de avanzar en estrategias preventivas sistemáticas, especialmente en contextos laborales.

 
Al respecto, la Directora Regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó que “Impulsar el programa Trabajar con Calidad de Vida es avanzar hacia organizaciones más conscientes y protectoras. La prevención en el trabajo contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las personas, reducir riesgos y fortalecer ambientes laborales saludables.”.

 
Por su parte, el director del INACH, Gino Casassa Rogazinski, subrayó la importancia de este convenio agregando que “esta colaboración nos permite incorporar herramientas concretas para avanzar en el bienestar de nuestro personal y de nuestros colaboradores, no sólo en Punta Arenas, sino también durante la Expedición Científica Antártica (ECA), nuestras bases en el Continente Blanco, así como refugios y campamentos”.

 
Diversos estudios han demostrado que la implementación de políticas preventivas en espacios laborales contribuye a disminuir accidentes del trabajo, reducir el ausentismo y mejorar la productividad, generando impactos positivos tanto en el ámbito laboral como en la vida familiar y social de las y los trabajadores. Esto se vuelve especialmente relevante en ambientes extremos y aislados como el Territorio Chileno Antártico.

 
Avances regionales y buenas prácticas

 
En la Región de Magallanes, durante el último período se desarrollaron intervenciones en pequeñas, medianas y grandes organizaciones, tanto del sector público como privado, alcanzando a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores. Estas acciones incluyeron la instalación de políticas preventivas institucionales y la implementación de estrategias en dimensiones individuales, familiares y laborales. El convenio con INACH permitirá llegar con estas iniciativas, por primera vez, al Continente Blanco.

 
Asimismo, durante 2025 se realizaron Jornadas de Buenas Prácticas en el marco del programa TCV, enfocadas en fortalecer el “apoyo social” dentro de la dimensión laboral–familiar. Estas instancias promovieron la generación de redes de prevención entre organizaciones, el trabajo colaborativo y el apadrinamiento de comunidades, alineadas con principios de Responsabilidad Social Empresarial.

 
Estas jornadas permitieron además potenciar el sentido de pertenencia organizacional y visibilizar experiencias exitosas en la construcción de una cultura preventiva, destacando el compromiso de las organizaciones con la salud y bienestar de sus equipos.

 
A nivel nacional, durante 2025 el programa fue implementado en 573 organizaciones laborales, incluyendo grandes empresas, instituciones públicas, PYMES y MYPES. Además, 206 organizaciones incorporaron herramientas del programa de Habilidades Parentales Preventivas, orientadas a fortalecer entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

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