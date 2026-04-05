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5 de abril de 2026

ALZA DE COMBUSTIBLES IMPULSA VENTA DE SCOOTERS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS EN CHILE

​Empresas del rubro reportan aumento en consultas y ventas, en un contexto de nuevos incrementos proyectados en los precios.

scooters eléctricos

El aumento en los precios de los combustibles en Chile ha generado un incremento en la demanda por vehículos de electromovilidad liviana, como scooters y bicicletas eléctricas. Así lo reportan empresas del rubro, que registran un alza en consultas y ventas durante las últimas semanas.

Felipe Gutiérrez, gerente general de E-Mobility, señaló en entrevista con El Desconcierto que el escenario actual ha motivado a más personas a cambiar su forma de desplazamiento. Según indicó, el costo por kilómetro de estos vehículos puede ser hasta 50 veces menor en comparación con un automóvil.

Entre las opciones más demandadas se encuentran los scooters eléctricos, principalmente por usuarios entre 20 y 40 años, y las bicicletas eléctricas, que presentan un rango de uso más amplio. Ambos tipos de vehículos ofrecen autonomías que van entre los 40 y 80 kilómetros por carga, adaptándose a trayectos urbanos que en su mayoría no superan los 15 kilómetros.

Desde el sector también destacan el ahorro de tiempo en desplazamientos, considerando el uso de ciclovías y la reducción de congestión. En cuanto a la vida útil, las baterías de estos dispositivos tienen una duración promedio de entre tres y cuatro años, con posibilidad de recambio.

Las proyecciones del rubro apuntan a una continuidad en esta tendencia, en un contexto donde se anticipan nuevas alzas en los combustibles y un mayor interés por alternativas de transporte urbano.

Fuente: El Desconcierto.

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