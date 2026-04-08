MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS EDF LLEGAN A FORTALECER LA RED ASISTENCIAL DE MAGALLANES

​Nueve profesionales de la salud se incorporaron a la red asistencial de Magallanes para cumplir su período de Etapa de Destinación y Formación (EDF), programa también conocido como Generales de Zona. Se trata de siete médicos y dos odontólogos, quienes reforzarán establecimientos de Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas.



La presentación oficial estuvo encabezada por autoridades de salud regional, quienes destacaron la llegada de los nuevos profesionales como un refuerzo para la atención en territorios extremos y para la cobertura de plazas vacantes en la red.



El SEREMI de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, valoró especialmente la incorporación de los médicos y odontólogos a hospitales comunitarios y equipos de salud familiar, deseándoles el mayor de los éxitos en su desempeño. “Desde mi rol y experiencia, sé cuáles son las condiciones que existen, por ejemplo, en Puerto Williams y Porvenir, por lo tanto, estoy muy contento de que vengan a reforzar estos hospitales comunitarios. Hay que considerar que los hospitales comunitarios tienen una mirada desde el punto de vista de la salud familiar, y eso es lo que hay que favorecer: la atención central de las personas, pero también de las familias”, señaló la autoridad sanitaria.



La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, explicó que los profesionales se incorporaran para cubrir las plazas vacantes de generales de zona existentes. “Ellos vienen de distintas partes del país, de distintas casas de formación, y se trasladarán a toda la red asistencial, para estar en Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales y en Punta Arenas, particularmente en la atención primaria, pero también en el hospital Dr. Augusto Essmann de Natales”.



Así mismo, la directora agregó que, como servicio de salud, se gestionó la ampliación de 2 plazas más de médicos EDF para el CESFAM 18 de Septiembre, con el objetivo de responder al aumento de demanda asociado al crecimiento poblacional del sector.



La única magallánica del grupo es María Ignacia Concha, médica de la Universidad de Chile y cuyo destino laboral se encuentra en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams; la joven profesional relató que decidió estudiar medicina tras la crisis por falta de oncólogo infantil del año 2016. “Como todo niño magallánico, crecí leyendo sobre la falta de especialistas y hay un hito que, a mí personalmente me marcó y fue lo que me llevo a tomar la decisión de estudiar esta carrera. Fue en el año 2016, justo hace 10 años, cuando el único oncólogo infantil se va de la región y ahí quedamos en una crisis profunda. Eso me llenó el corazón y decidí seguir con medicina y poder entonces, ahora, como ya soy médico general y existe este programa de EDF, venir a contribuir a mi región, a futuro hacer mi especialidad y retornar a Magallanes”, indicó.



Martín Opitz es médico egresado de la Universidad Andrés Bello, santiaguino que optó por Puerto Natales para realizar su EDF. “La verdad, siempre me llamó la atención la zona, vine a vacacionar un par de veces acá, entonces me gustó mucho cuando vine como a los 14 años. Yo dije me encantaría vivir aquí, en Natales alguna vez, porque me encantó la ciudad, me encantó su gente, la cultura y las tradiciones que tienen, entonces se me presentó esta oportunidad y dije bueno, hay que ver. Me llamó mucho la atención el hospital que es nuevo, los especialistas que hay, así que decidí venir”.



Tras ejercer por 2 años como EDF en la región Metropolitana, específicamente en la comuna de San José de Maipo, Dominique Fica, odontóloga de la Universidad del Desarrollo, decidió por Tierra del Fuego para avanzar en su trayectoria profesional, siendo el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, su destinación.



“Personalmente, siempre ha sido mi sueño poder ejercer allá – Porvenir - como odontóloga. Y creo que es una muy buena oportunidad como profesional, para desarrollarse y tener una vista completamente diferente de lo que es trabajar en regiones bastante grandes, como lo es Santiago. Y después poder desarrollarte como profesional en una localidad bastante alejada, sumado a que las regiones extremas también requieren de toda nuestra experiencia, toda nuestra expertiz, todos los conocimientos que podamos llegar a adquirir para las poblaciones de estos lugares que son bastante alejados y que no siempre van a tener los recursos para poder optar a ciertos especialistas”, dijo la joven profesional.



Consignar que la Etapa de Destinación y Formación (EDF), es una fase clave en la carrera funcionaria de los médicos en Chile, regulada por la Ley Nº 19.664. Este programa, anteriormente conocido como “Médico General de Zona”, constituye una pieza fundamental del Plan de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas en el Sector Público de Salud, implementado por el Ministerio de Salud (MINSAL). Este plan busca aumentar el número de médicos especialistas y odontólogos en el sistema público, mejorando la calidad y oportunidad de la atención médica en Chile.



Actualmente la Red Asistencial de Magallanes cuenta con 51 médicos y 6 odontólogos en etapa de destinación y formación; la carrera funcionaria de los profesionales EDF no podrá exceder los 9 años de permanencia y a contar del 3er año, y como máximo hasta el 6° año, los profesionales podrán postular a los Programas de Especialización que otorga el MINSAL.



