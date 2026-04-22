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22 de abril de 2026

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES FORTALECE ATENCIÓN INFANTIL CON NUEVA RONDA PLÁSTICA INFANTIL JUNTO A HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

La realización de esta ronda da cuenta del compromiso del Hospital Clínico de Magallanes con el fortalecimiento de su resolutividad y la mejora continua en la atención de salud.

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El Hospital Clínico de Magallanes desarrolló una nueva Ronda Plástica Infantil en conjunto con el Hospital Luis Calvo Mackenna, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre equipos clínicos para la atención integral de niñas y niños con fisura labiopalatina en la región.

 
Esta instancia permitió avanzar en la evaluación, seguimiento y resolución quirúrgica de pacientes, contribuyendo a mejorar la oportunidad diagnóstica y terapéutica en una patología que requiere un abordaje multidisciplinario y continuidad en el tiempo.

 
Durante la ronda, se realizaron atenciones en policlínico y procedimientos quirúrgicos, junto con evaluaciones diagnósticas especializadas que permiten proyectar futuras intervenciones. Este tipo de operativos responde a una estrategia de articulación entre establecimientos de distinta complejidad, orientada a acercar prestaciones altamente especializadas a los territorios.

 
La Dra. Nicole Roldán, cirujana infantil del Hospital Clínico de Magallanes, destacó que “son profesionales cirujanos plásticos pediátricos que vienen desde el Hospital Luis Calvo Mackenna dos veces al año. Esta primera ronda permitió absorber pacientes pendientes y controles, con 33 pacientes evaluados en policlínico y 7 cirugías realizadas. Fue un éxito, logrando dar de alta a la gran mayoría de los pacientes”.

 
Asimismo, Roldán relevó la realización de procedimientos diagnósticos in situ y la participación de médicos en formación, fortaleciendo también el desarrollo de capacidades locales.

 
Por su parte, la Dra. Claudia Vidal Toscanini, jefa de Cirugía Plástica Pediátrica del Hospital Luis Calvo Mackenna, señaló que “pudimos realizar un operativo con 33 pacientes atendidos en policlínico y 7 pacientes operados. Destaco que este es un trabajo conjunto, organizado con el equipo de cirugía infantil, que ha sido muy exitoso por muchos años”.

 
La realización de esta ronda da cuenta del compromiso del Hospital Clínico de Magallanes con el fortalecimiento de su resolutividad y la mejora continua en la atención de salud, mediante alianzas estratégicas que permiten brindar atención especializada y oportuna a la población usuaria de la región.

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