AUTORIDADES DETECTAN BRECHAS Y PROYECTAN MEJORAS EN SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE PUERTO NATALES

Una inédita visita inspectiva al Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, realizaron el SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López, y la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, junto a directivos del establecimiento, con el objetivo de evaluar las medidas y condiciones de seguridad al interior del recinto asistencial.



La actividad responde al compromiso asumido por las autoridades regionales de fortalecer las medidas de seguridad en los establecimientos de salud de la región, con el propósito de resguardar el bienestar e integridad tanto de funcionarios como de usuarios de la red pública.



Al respecto, el SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López, señaló que esta instancia, al igual que la desarrollada previamente en el Hospital Clínico de Magallanes, busca “tomar medidas y coordinaciones para que los hechos de violencia que afectan a los funcionarios y usuarios se aminoren y no se presenten en futuras ocasiones; que el personal médico pueda ejecutar sus tareas en plena seguridad, de igual forma para los ciudadanos que asisten a los hospitales y centros de asistenciales, que se sientan seguros de acudir para atenderse”, indicó.



Así mismo, Ronal López señaló que, durante el recorrido, se levantaron diversas observaciones y propuestas, entre las que destacan la necesidad de optimizar los procedimientos de seguridad y los servicios proporcionados por la empresa externa contratada. Asimismo, se valoró la existencia de una sala destinada exclusivamente para la espera de personas que requieren constatación de lesiones u otros procedimientos vinculados a la labor policial.

Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, agradeció la instancia y destacó la relevancia del trabajo intersectorial para fortalecer la seguridad en los recintos hospitalarios de la región, contribuyendo a mejorar tanto la satisfacción usuaria como las condiciones laborales. “Esta visita, permitió dar cuenta de una revisión de los puntos más vulnerables que tiene el hospital en cuanto seguridad y de qué manera con las condiciones que tenemos hoy, en términos del contrato de seguridad, podemos reforzar o hacer exigibles ciertas condiciones que se deben mejorar en establecimiento”, enfatizó la gestora de la Red Asistencial.



La autoridad agregó que, “el hospital ya ha tomado medidas al respecto y ha hecho un levantamiento de requerimientos que van a fortalecer las condiciones de seguridad, tales como láminas de vidrio, botones de seguridad y otras instancias que pueden dar mayores certezas a los funcionarios de salud para que puedan desempeñar sus funciones de mejor manera”, acotó.



En tanto, el director del Hospital Dr. Augusto Essmann, Ignacio Quiroga, destacó la importancia de este tipo de instancias colaborativas, señalando que, “no es desconocido que los funcionarios de salud hoy en día se ven muy expuestos a distintos tipos de agresiones, de hecho el año 2025, se registraron 38 denuncias de agresiones a funcionarios, donde predominan las agresiones verbales, por lo que reiteramos que este tipo de iniciativas desde el punto de vista de la colaboración son muy buenas, pudimos levantar algunos hallazgos y aprender como lo están haciendo otros hospitales y también contribuir con lo que hemos podido mejorar en este tiempo”.



Finalmente, las autoridades señalaron que, junto con avanzar en el fortalecimiento de la seguridad hospitalaria, uno de los principales desafíos para el presente año es reactivar la Mesa de Seguridad en Salud durante 2026, con el fin de consolidar un trabajo coordinado y sostenido en esta materia a nivel regional.





