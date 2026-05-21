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21 de mayo de 2026

CUPÓN DE GAS LICUADO BENEFICIARÍA A 680 HOGARES EN CABO DE HORNOS

​El beneficio estatal estará disponible para familias pertenecientes hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y podrá activarse hasta el 30 de junio.

CUPÓN GAS LICUADO

Un total de 680 hogares de la comuna de Cabo de Hornos podrían acceder al Cupón de Gas Licuado impulsado por el Gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante. La medida busca entregar un apoyo económico extraordinario para enfrentar el aumento en los costos de calefacción durante el invierno.

La iniciativa adquiere especial importancia en la provincia Antártica Chilena, donde gran parte de los hogares utiliza leña, pellet y gas licuado como principales fuentes de calefacción, a diferencia de otras comunas de Magallanes que cuentan con acceso mayoritario a gas natural por red domiciliaria.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó que el beneficio representa una ayuda concreta para familias de Puerto Williams y Puerto Toro. Además, invitó a la comunidad a realizar el proceso de activación del cupón a través del sitio web habilitado por el Gobierno.

Las personas beneficiarias deben ingresar entre el 18 de mayo y el 30 de junio al portal cupondegas.gob.cl utilizando su ClaveÚnica. Tras activar el beneficio, el cupón quedará disponible en la CuentaRUT de BancoEstado para ser utilizado en distribuidores autorizados de gas licuado.

El beneficio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. Quienes requieran orientación presencial pueden acudir a la Unidad Social o a la oficina de ChileAtiende ubicadas en dependencias de la Delegación Antártica Chilena, en calle O’Higgins 187 de Puerto Williams.


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