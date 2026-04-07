MOP REALIZÓ HABILITACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR POR LA RUTA 9 NORTE A TRAVÉS DEL NUEVO PUENTE CHABUNCO

A las 13:00 horas de este lunes 6 de abril se realizó la apertura a tránsito de las obras de reposición del Puente Chabunco lado oriente, infraestructura estratégica de la Ruta 9 Norte, proyecto que consideró una inversión total de M$6.737.248, financiada mediante inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas.



“Como Ministerio de Obras Públicas, hoy día a través de la Dirección de Vialidad, reafirmamos nuestro compromiso con el mejoramiento continuo de la infraestructura regional, velando por el desarrollo de obras que entreguen mayores estándares de seguridad, conectividad y calidad de servicio en beneficio directo de la comunidad”, destacó el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic.



Tras la apertura a tránsito, se iniciaron inmediatamente en la tarde de ayer las obras de reparación de las losas de acceso del Puente Chabunco lado Poniente, debido a descensos en los accesos norte y sur de él, estructura que se vio afectada y que complicaba el tránsito vehicular por ésta. Se piden disculpas a la comunidad y usuarios de dicha vía por los contratiempos que esta situación pueda causarles, pero ello permitirá ofrecerles una solución más segura y confortable a la brevedad.



Por su parte, el Director Regional de Vialidad (s) Sebastian Schadenberg, hizo un llamado a los usuarios de la Ruta 9 Norte a respetar la señalización vial dispuesta en el sector, así como las instrucciones entregadas por el personal de terreno mientras se ejecutan las nuevas obras, que tendrán una duración cercana a los 45 días. Del mismo modo, se solicita mantener una conducción atenta, responsable y a velocidad reducida, entendiendo que estas medidas son fundamentales para resguardar la seguridad de quienes transitan por la ruta y de los trabajadores que se encuentran ejecutando las faenas.

