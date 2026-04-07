MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE TEMPORADA ALTA DE TURISMO 2025-2026

La Municipalidad de Punta Arenas presentó el balance de la temporada alta de turismo 2025-2026, periodo que dejó cifras relevantes en materia de visitantes, junto con desafíos asociados a la disminución en la llegada de cruceros.

El alcalde Claudio Radonich señaló que, si bien hubo aspectos positivos, también se registraron indicadores a la baja en comparación con años anteriores. "Si comparamos con 2019, estamos un 32% más abajo. Y respecto de la temporada pasada, un 11% menos. Esto se explica principalmente por la disminución de recaladas de cruceros, que fueron cerca de un 20% menos", indicó.

La autoridad comunal explicó que este factor impacta directamente en la economía local. "El turismo de cruceros es un termómetro. Son visitantes que no pernoctan, pero consumen en la ciudad: transporte, gastronomía y comercio. Por eso es importante generar más competencia y condiciones para atraer más naves", agregó el edil.

Pese a este escenario, desde octubre a marzo más de 18.000 personas fueron atendidas en el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en la Plaza de Armas. Del total, un 57% correspondió a turistas extranjeros y un 43% a visitantes nacionales. Entre las principales nacionalidades destacan Estados Unidos (10%), Alemania (6%) y Francia, además de un 15% de visitantes francófonos.

En este contexto, la administración comunal también destacó la diversificación de visitantes, con la llegada de turistas provenientes de países menos habituales como Malawi, Mozambique, Malta, Kuwait y Letonia; muchos de ellos vinculados a viajes hacia la Antártica.

El profesional de la Unidad de Turismo, Iván Torres, detalló que los visitantes mostraron especial interés por circuitos patrimoniales, museos, cementerios y experiencias de naturaleza. "También hay una alta demanda por navegación, avistamiento de fauna como ballenas y delfines, además de la oferta gastronómica local", explicó.

Durante la temporada, el municipio impulsó diversas iniciativas para fortalecer la experiencia turística, entre ellas 13 ferias de turismo realizadas entre octubre y marzo, además de más de 12 recorridos guiados temáticos, que convocaron a más de 400 personas, principalmente residentes.

Asimismo, se informó que el Centro de Información Turística continuará operativo durante la temporada baja con horario de invierno, mientras se proyecta un aumento de visitantes nacionales en los próximos meses, especialmente durante fines de semana largos y las actividades de invierno.