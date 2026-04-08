Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de abril de 2026

LA “TÍA RICA” DE MAGALLANES ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS FISCALES

​Para las y los interesados en participar de la subasta, el plazo para la inscripción y pago de la garantía concluye a las 14 horas de este viernes 10 de abril.

009_LOTE_002

​La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes -más conocida como la “Tía Rica”- ha anunciado esta semana un nuevo remate fiscal y judicial que se realizará de manera online el próximo lunes 13 de abril, a las 15:30 horas.
En esta ocasión, serán rematados un total de 8 vehículos fiscales: 6 derivados de la Fiscalía de Punta Arenas; 1 vehículo perteneciente al Ministerio de Vivienda; y uno del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; además de diversas especies de la Fiscalía Local.

 
Según explicó el administrador regional (s) de la Dicrep Punta Arenas, Héctor Toledo Leal, “efectivamente, el próximo lunes 13 de abril realizaremos nuestro primer remate fiscal y judicial de este año, en el que tendremos a disposición de los interesados un total de 16 lotes. Ocho lotes de objetos y ocho de vehículos fiscales. Como ya es costumbre, esta subasta se realizará de manera virtual y el plazo para inscribirse vence de manera impostergable este viernes 10 de abril, a las 14:00 horas”.

 
Al ser consultado sobre los requisitos para participar de este remate, Toledo informó que “las y los interesados, al momento de registrarse, deben dejar una garantía de $500 mil de carácter obligatorio para participar en el remate. Esta garantía debe corresponder al titular inscrito, no se aceptan de terceras personas. Y debe ser correctamente acreditada a través de transferencia electrónica o depósito con los datos que serán indicados al momento de la inscripción”, detalló.

 
La exhibición presencial de los lotes está disponible desde el 6 al 10 de abril en diferentes lugares. En el caso de los vehículos de la Fiscalía, estos se encuentran en la Maestranza Municipal de Punta Arenas, de 15 a 18 horas; el vehículo del Minvu está exhibiéndose en calle Croacia N°1423, de 14 a 17 horas; y el correspondiente al Servicio de Reinserción está en Ignacio Carrera Pinto N°832, de 8:30 a 12:30 horas y de 15 a 17 horas.

 
El resto de los lotes de objetos están siendo exhibidos en dependencias de la “Tía Rica” de Punta Arenas, en calle Lautaro Navarro N°1024 y también en el sitio de la institución.

 
Las bases legales y la inscripción online para este primer remate fiscal de este año en Punta Arenas están disponibles en la página web del servicio www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de Remates 2026”, donde se puede acceder a toda la información y a los próximos remates programados a nivel nacional.



medicoshcm

MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS EDF LLEGAN A FORTALECER LA RED ASISTENCIAL DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OBRAS CLAVE AVANZAN EN PUNTA ARENAS: CORE RECORRE PROYECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y RENOVACIÓN URBANA

Leer Más

Entre ellas la demolición del ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, iniciativa que ya alcanza cerca de un 40% de avance, a cinco meses de iniciadas las obras, con una inversión superior a los $5 mil millones.

Entre ellas la demolición del ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, iniciativa que ya alcanza cerca de un 40% de avance, a cinco meses de iniciadas las obras, con una inversión superior a los $5 mil millones.

visitaobrascorepuq
nuestrospodcast
medicoshcm

MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS EDF LLEGAN A FORTALECER LA RED ASISTENCIAL DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
009_LOTE_002

LA “TÍA RICA” DE MAGALLANES ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS FISCALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fundaciontacal

FUNDACIÓN TACAL: IMPULSAN ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA CONVERTIR A MAGALLANES EN LA PRIMERA REGIÓN INCLUSIVA DEL PAÍS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastpresidente

SEGUNDA CAÍDA CONSECUTIVA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 42% Y NO LOGRA SUPERAR LA DESAPROBACIÓN EN CRITERIA

Generador Eólico