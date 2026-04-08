LA “TÍA RICA” DE MAGALLANES ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS FISCALES

​La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes -más conocida como la “Tía Rica”- ha anunciado esta semana un nuevo remate fiscal y judicial que se realizará de manera online el próximo lunes 13 de abril, a las 15:30 horas.

En esta ocasión, serán rematados un total de 8 vehículos fiscales: 6 derivados de la Fiscalía de Punta Arenas; 1 vehículo perteneciente al Ministerio de Vivienda; y uno del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; además de diversas especies de la Fiscalía Local.



Según explicó el administrador regional (s) de la Dicrep Punta Arenas, Héctor Toledo Leal, “efectivamente, el próximo lunes 13 de abril realizaremos nuestro primer remate fiscal y judicial de este año, en el que tendremos a disposición de los interesados un total de 16 lotes. Ocho lotes de objetos y ocho de vehículos fiscales. Como ya es costumbre, esta subasta se realizará de manera virtual y el plazo para inscribirse vence de manera impostergable este viernes 10 de abril, a las 14:00 horas”.



Al ser consultado sobre los requisitos para participar de este remate, Toledo informó que “las y los interesados, al momento de registrarse, deben dejar una garantía de $500 mil de carácter obligatorio para participar en el remate. Esta garantía debe corresponder al titular inscrito, no se aceptan de terceras personas. Y debe ser correctamente acreditada a través de transferencia electrónica o depósito con los datos que serán indicados al momento de la inscripción”, detalló.



La exhibición presencial de los lotes está disponible desde el 6 al 10 de abril en diferentes lugares. En el caso de los vehículos de la Fiscalía, estos se encuentran en la Maestranza Municipal de Punta Arenas, de 15 a 18 horas; el vehículo del Minvu está exhibiéndose en calle Croacia N°1423, de 14 a 17 horas; y el correspondiente al Servicio de Reinserción está en Ignacio Carrera Pinto N°832, de 8:30 a 12:30 horas y de 15 a 17 horas.



El resto de los lotes de objetos están siendo exhibidos en dependencias de la “Tía Rica” de Punta Arenas, en calle Lautaro Navarro N°1024 y también en el sitio de la institución.



Las bases legales y la inscripción online para este primer remate fiscal de este año en Punta Arenas están disponibles en la página web del servicio www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de Remates 2026”, donde se puede acceder a toda la información y a los próximos remates programados a nivel nacional.







