INVITAN A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS

​Con el objetivo de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el amor por la escritura en las nuevas generaciones, el Rotary Club Punta Arenas, encabezado por su presidente Nelson Cárcamo, extendió la invitación a establecimientos educacionales de la región de Magallanes a participar en el Tercer Concurso de Cuentos organizado por la Academia Chilena de Artes y Letras Rotarias.



La iniciativa está dirigida a estudiantes de Primero a Cuarto Año de Enseñanza Media, quienes podrán presentar un cuento original e inédito, inspirado en valores fundamentales del quehacer rotario como el compañerismo, la diversidad, la integridad, el liderazgo y el servicio.



“El desarrollo de habilidades literarias en los jóvenes no solo fortalece su expresión, sino que también contribuye a formar ciudadanos más reflexivos y comprometidos con su entorno. Como Rotary Club Punta Arenas, queremos motivar a las comunidades educativas a ser parte de esta valiosa experiencia”, señaló el presidente del club, Nelson Cárcamo.



El certamen contempla la entrega de premios y menciones honrosas por cada distrito rotario del país. En tanto, los establecimientos educacionales deberán realizar una preselección interna de los trabajos, enviando los mejores cuentos al club rotario patrocinador. La fecha de cierre para la recepción de cuentos por parte de los estudiantes es el 10 de abril de 2026, mientras que los colegios tendrán plazo hasta el 24 de abril para remitir sus seleccionados.



Los textos deberán tener una extensión máxima de seis páginas, respetando normas básicas de presentación y redacción, y serán evaluados por un jurado especializado que considerará aspectos como coherencia, creatividad, estructura narrativa y calidad lingüística.



Desde Rotary Club Punta Arenas hicieron un llamado a directivos, docentes y estudiantes a sumarse a esta iniciativa que no solo promueve la escritura, sino también los valores y el desarrollo integral de los jóvenes.



Para más información, los establecimientos pueden coordinar su participación directamente con el club organizador o revisar las bases del concurso que serán enviadas a cada institución educativa.







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