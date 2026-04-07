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7 de abril de 2026

SERNAMEG MAGALLANES ASUME PATROCINIO EN CASO DE FEMICIDIO TENTADO

​La Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tomó contacto con la víctima quien aceptó el apoyo psicosocial y representación jurídica en la causa.

Señalética SernamEG Magallanes

​La Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes activó este domingo la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios (ex Cif) tras un caso de femicidio tentado ocurrido en la comuna de Punta Arenas. En ese marco, el SernamEG tomó contacto con la sobreviviente de violencia, quien aceptó el acompañamiento integral ofrecido por el Servicio, incluyendo la representación jurídica en la causa.

 
La directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, señaló que “apenas tomamos conocimiento del caso, activamos de inmediato la coordinación intersectorial y nos contactamos con la víctima para garantizar una respuesta oportuna e integral. El femicidio es una expresión de violencia extrema que exige una actuación articulada, coordinada y sin demora por parte de todas las instituciones que formamos parte de este circuito".

 
Este lunes se realizó el control de detención del agresor, instancia en la que el Servicio representó a la víctima y en donde se formalizó al imputado por el delito de femicidio íntimo tentado. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y una plazo de 60 días para la investigación.

 
SernamEG presenta querella por caso de violencia en discoteca de Natales

 
La Dirección Regional del SernamEG en Magallanes también asumió la representación jurídica de la víctima de violencia ocurrida en la madrugada del 22 de marzo al interior de un local nocturno de la comuna de Puerto Natales. En el marco de esa representación, las abogadas del Servicio presentaron querella penal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales. En tanto, el imputado se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

 
“SernamEG asumió la representación jurídica de la víctima y presentamos una querella para avanzar en la búsqueda de justicia. Desde el primer momento hemos estado en contacto con la víctima, poniendo a su disposición el apoyo psicológico, social y legal, porque lo más importante es que no esté sola en este proceso. Como Servicio, reafirmamos nuestro compromiso con acompañar a las mujeres que viven violencia, resguardando sus derechos y contribuyendo a que estos hechos no queden impunes”, declaró la directora regional del Servicio.

 
Cabe señalar que el SernamEG cuenta en la región con Centros de las Mujeres en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que brindan atención psicológica, social y jurídica gratuita a sobrevivientes de violencia. Adicionalmente, el número 1455 SernamEG Te Orienta está disponible de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 08 a 24 horas, para entregar orientación e información en materias de violencias de género.

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