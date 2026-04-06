JOSÉ RAÚL ALVARADO ES DESIGNADO SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES EN EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast designó como nuevo seremi de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a José Raúl Alvarado Díaz, profesional con una extensa trayectoria en el ámbito educacional regional y experiencia previa en funciones directivas y de gestión pública.

Alvarado se desempeñó como seremi y superintendente de Educación en Magallanes durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, consolidando una carrera ligada al desarrollo del sistema educativo regional. Según su perfil profesional, acumula cerca de 50 años de experiencia en educación escolar, ejerciendo roles tanto docentes como directivos, con más de 30 años como director de enseñanza media.

En su trayectoria destaca su gestión como director del Liceo Juan Bautista Contardi, establecimiento que logró proyectar a nivel nacional. Posteriormente asumió la dirección del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, donde consolidó el proyecto educativo pese a las dificultades generadas por el aluvión de marzo de 2011.

Su labor más reciente se desarrolló en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, donde impulsó el fortalecimiento de la educación técnico-profesional y el aumento de matrícula del establecimiento. También ha ejercido como profesor universitario asistente y ha participado en el directorio nacional del Colegio de Profesores de Chile.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio Gabriela Mistral y la Medalla al Mérito Municipal, distinciones que destacan su aporte al desarrollo de la educación en la región.

Su nombramiento se enmarca en la conformación del equipo regional del nuevo gobierno, en un contexto donde la educación continúa siendo una de las áreas prioritarias para el desarrollo de Magallanes y la formación de capital humano en el territorio.