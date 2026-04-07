Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de abril de 2026

SEREMI DE GOBIERNO INVITA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES

​Del ministerio Secretaría General de Gobierno

fondossegegob

​El seremi de Gobierno, Ángel Roa, realizó el lanzamiento de los Fondos Concursables del ministerio Secretaría General de Gobierno durante un punto de prensa, en el que invitó a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación a presentar sus iniciativas.

Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) busca fortalecer el trabajo de las organizaciones, promocionando materias como: de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que están vinculadas a voluntariado.

“El FFOIP en promedio ha beneficiado a 30 organizaciones por año. El compromiso de los dirigentes con sus bases es muy importante, y sabemos que estos montos asignados a los proyectos son de mucha ayuda. La invitación este año, es a que se motiven y participen, sobre todo, quienes no han postulado iniciativas, específicamente, organizaciones de las comunas como Torres del Paine, San Gregorio, Porvenir, Timaukel y Río Verde”, manifestó el seremi Roa.

Los montos para los proyectos son: iniciativas locales $2.500.000 – regionales $4.000.000 – nacionales $10.000.000, en tanto, los plazos de postulación son hasta el 10 de abril a las 16 horas, si presentan los proyectos de manera presencial; y el 24 de abril hasta las 23:59 horas, si lo hacen en línea en https://fondodefortalecimiento.gob.cl/ donde también pueden acceder a las bases de este Fondo Concursable.

Ante cualquier consulta pueden acercarse a la oficina de la seremi de Gobierno (SEGEGOB), ubicada en Bories 901, piso 9, y solicitar conversar con la encargada del FFOIP, Andrea Mandujano, quien despejará las inquietudes sobre la postulación de los proyectos, de lunes a viernes, entre las 09 y 12 horas.

Fondo de medios

Con relación al Fondo de Medios, el vocero comentó que “nuestro ministerio busca financiar, proyectos comunicacionales de carácter regional y local, fortaleciendo el pluralismo informativo, la identidad territorial y el acceso a información relevante, que sabemos es muy importante para la ciudadanía”.

Además, señaló que este año es importante que quienes postulen a este Fondo de Medios, consideren que se incorporó un aspecto relacionado a la Inteligencia Artificial, entendiendo su creciente uso como parte de las herramientas digitales, y regulación de la IA en la difusión de contenidos.


Las temáticas de los proyectos que pueden presentar los medios de comunicación son:
arte y cultura regional, educación y participación ciudadana, historia regional, identidad cultural, economía y emprendimiento, información local y políticas públicas y medio ambiente e interculturalidad.

Los montos para financiar las iniciativas son: medios de comunicación social televisivos $5.000.000; radiales e impresos $4.500.000; digitales $3.500.000; y comunitarios $5.500.000

Los plazos de postulación son para la entrega de proyectos presenciales hasta el 10 de abril a las 16:00 horas en la oficina de la seremi de Gobierno, mientras que para iniciativas en línea es hasta el 19 de abril a las 23:59 horas.

Ante cualquier inquietud, los representantes de los medios pueden dirigirse a la oficina de la SEGEGOB y solicitar hablar con el encargado de Fondo de Medios, Julio Velásquez.

SEREMI CON DEFENSORA REGIONAL VERÓNICA REYES

SEREMI DE JUSTICIA CRISTÓBAL FERNÁNDEZ ASUME CON FOCO EN REFORMAS ESTRUCTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ARTICULA COORDINACIÓN PARA DAR PRONTA RESPUESTA A CAMINOS AFECTADOS EN HUERTOS FAMILIARES DE NATALES

Leer Más

Delegado Liber Lazo encabeza despliegue interinstitucional para abordar situación de conectividad vial

Delegado Liber Lazo encabeza despliegue interinstitucional para abordar situación de conectividad vial

caminohuertosfamiliares
nuestrospodcast
hcm

ADULTO MAYOR ES INTERNADO EN HOSPITAL DE MAGALLANES TRAS RECIBIR BRUTAL GOLPIZA EN SU LUGAR DE TRABAJO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
fondossegegob

SEREMI DE GOBIERNO INVITA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
puentachabunco

MOP REALIZÓ HABILITACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR POR LA RUTA 9 NORTE A TRAVÉS DEL NUEVO PUENTE CHABUNCO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
peragallo antartica 21

TURISMO ANTÁRTICO Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE MAGALLANES MARCAN NUEVA EDICIÓN DE PATAGONIA ON TOUR

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA