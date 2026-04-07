SEREMI DE GOBIERNO INVITA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES

​El seremi de Gobierno, Ángel Roa, realizó el lanzamiento de los Fondos Concursables del ministerio Secretaría General de Gobierno durante un punto de prensa, en el que invitó a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación a presentar sus iniciativas.



Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) busca fortalecer el trabajo de las organizaciones, promocionando materias como: de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que están vinculadas a voluntariado.



“El FFOIP en promedio ha beneficiado a 30 organizaciones por año. El compromiso de los dirigentes con sus bases es muy importante, y sabemos que estos montos asignados a los proyectos son de mucha ayuda. La invitación este año, es a que se motiven y participen, sobre todo, quienes no han postulado iniciativas, específicamente, organizaciones de las comunas como Torres del Paine, San Gregorio, Porvenir, Timaukel y Río Verde”, manifestó el seremi Roa.



Los montos para los proyectos son: iniciativas locales $2.500.000 – regionales $4.000.000 – nacionales $10.000.000, en tanto, los plazos de postulación son hasta el 10 de abril a las 16 horas, si presentan los proyectos de manera presencial; y el 24 de abril hasta las 23:59 horas, si lo hacen en línea en https://fondodefortalecimiento.gob.cl/ donde también pueden acceder a las bases de este Fondo Concursable.



Ante cualquier consulta pueden acercarse a la oficina de la seremi de Gobierno (SEGEGOB), ubicada en Bories 901, piso 9, y solicitar conversar con la encargada del FFOIP, Andrea Mandujano, quien despejará las inquietudes sobre la postulación de los proyectos, de lunes a viernes, entre las 09 y 12 horas.



Fondo de medios



Con relación al Fondo de Medios, el vocero comentó que “nuestro ministerio busca financiar, proyectos comunicacionales de carácter regional y local, fortaleciendo el pluralismo informativo, la identidad territorial y el acceso a información relevante, que sabemos es muy importante para la ciudadanía”.



Además, señaló que este año es importante que quienes postulen a este Fondo de Medios, consideren que se incorporó un aspecto relacionado a la Inteligencia Artificial, entendiendo su creciente uso como parte de las herramientas digitales, y regulación de la IA en la difusión de contenidos.





Las temáticas de los proyectos que pueden presentar los medios de comunicación son:

arte y cultura regional, educación y participación ciudadana, historia regional, identidad cultural, economía y emprendimiento, información local y políticas públicas y medio ambiente e interculturalidad.



Los montos para financiar las iniciativas son: medios de comunicación social televisivos $5.000.000; radiales e impresos $4.500.000; digitales $3.500.000; y comunitarios $5.500.000



Los plazos de postulación son para la entrega de proyectos presenciales hasta el 10 de abril a las 16:00 horas en la oficina de la seremi de Gobierno, mientras que para iniciativas en línea es hasta el 19 de abril a las 23:59 horas.



Ante cualquier inquietud, los representantes de los medios pueden dirigirse a la oficina de la SEGEGOB y solicitar hablar con el encargado de Fondo de Medios, Julio Velásquez.



