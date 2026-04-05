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5 de abril de 2026

ALERTAN QUE 87% DE LOS ADOLESCENTES EN CHILE ES SEDENTARIO Y ADVIERTEN EFECTOS EN LA SALUD

​Datos de la OMS y la encuesta ENIDE 2022 muestran altos niveles de inactividad física en jóvenes entre 11 y 17 años.

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Un 87% de los adolescentes en Chile presenta niveles de inactividad física, según datos de la Organización Mundial de la Salud y la encuesta ENIDE 2022. La cifra sitúa al país por sobre el promedio regional y da cuenta de un escenario que podría tener efectos en la salud a largo plazo.

Especialistas señalan que el sedentarismo no solo impacta en la condición física, sino también en el desarrollo cognitivo de los jóvenes. La falta de actividad se asocia a una menor capacidad cardiorrespiratoria, aumento de grasa corporal y mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2.

En el ámbito educativo, diversos estudios han observado que los adolescentes físicamente activos presentan mejores niveles de concentración, memoria y rendimiento escolar, en comparación con quienes mantienen hábitos sedentarios.

En cuanto a recomendaciones, expertos indican que los beneficios pueden comenzar con metas progresivas. Actividades como caminar cerca de 4.000 pasos diarios o realizar entre 60 y 75 minutos de ejercicio semanal ya generan efectos positivos en la salud.


Fuente: Radio Agricultura. 


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