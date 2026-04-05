INFORME ADVIERTE QUE CHILE PODRÍA ALCANZAR ESTRÉS HÍDRICO EXTREMO AL 2040

Un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) advierte que Chile podría enfrentar un escenario de estrés hídrico extremo hacia el año 2040. De acuerdo con los datos difundidos por el medio Nodal, el país pasaría de un nivel “alto” a uno “extremadamente alto”, lo que implica utilizar más del 80% de su suministro disponible de agua.

Según el análisis del Atlas de Riesgo Hídrico Aqueduct, actualmente cerca de 25 países —que concentran a una cuarta parte de la población mundial— ya viven bajo condiciones de estrés hídrico extremo. En ese contexto, Chile aparecería en el puesto 24 del ranking global proyectado para 2040, siendo el primer país de Sudamérica en integrar ese grupo.

El informe identifica como principales factores el aumento de las temperaturas, la variación en los patrones de precipitaciones y una brecha creciente entre oferta y demanda de agua, vinculada al desarrollo industrial y la agricultura intensiva desde la segunda mitad del siglo XX. Además, advierte que la escasez hídrica impacta directamente en áreas como la seguridad alimentaria, la generación energética y la salud pública.

Este escenario se da en paralelo a un contexto nacional marcado por el debate en torno al acceso y gestión del agua. En distintas zonas del país se han registrado movilizaciones y demandas relacionadas con el uso del recurso, mientras que en sectores rurales persisten sistemas de abastecimiento mediante camiones aljibe.

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