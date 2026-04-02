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2 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES REFUERZA GESTIONES PARA ASEGURAR PROYECTOS DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Buenos días región.

alcaldesanatales

Durante la mañana de este jueves, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, dio a conocer avances y gestiones municipales en tres ámbitos prioritarios: transporte público, probidad administrativa y planificación de inversiones para el desarrollo comunal.

En materia de conectividad, se informó que en julio comenzará a operar un nuevo sistema de transporte público en la ciudad, con la incorporación de nueve buses. El proyecto cuenta con financiamiento aprobado y será ejecutado por la empresa adjudicataria Negocios Luzdivina. La flota estará compuesta por buses diésel de alto estándar, diseñados para mejorar las condiciones de traslado mediante mayor confort, seguridad y modernización del servicio para los habitantes de la comuna.

En el ámbito de probidad, el municipio presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales contra un exdelegado de Puerto Edén, tras detectarse irregularidades en el suministro de combustible. La investigación interna estableció el desvío de más de 16 mil litros de petróleo, junto con la falsificación de documentos para ocultar el perjuicio fiscal, el cual supera los 18 millones de pesos. A partir de estos antecedentes, se llevó a cabo un sumario administrativo que concluyó con la destitución del funcionario, mientras que la acción judicial busca determinar responsabilidades penales por delitos como malversación de caudales públicos, fraude al fisco y falsificación, considerando además el impacto en un recurso esencial para la generación eléctrica en la localidad.

En relación con el desarrollo comunal, la administración municipal ha intensificado gestiones ante autoridades regionales y nacionales para obtener claridad sobre la asignación de recursos del Plan de Zonas Extremas (Pedze). El objetivo es asegurar financiamiento y priorización de iniciativas clave para la comuna, entre ellas el fortalecimiento de servicios básicos, la construcción del Centro de Salud Familiar (CESFAM) y la ejecución de proyectos en Puerto Edén. En este contexto, el municipio dispuso un terreno de propiedad municipal para facilitar la construcción del nuevo centro de salud, lo que permitiría reducir costos y acelerar los plazos de ejecución.

Asimismo, se han solicitado definiciones respecto al Plan de Desarrollo y el Plan de Rezago para Puerto Edén, instrumentos que deben ser evaluados durante el presente año. La administración local ha manifestado su disposición para asumir la ejecución de proyectos que permitan avanzar en obras pendientes, reforzando el enfoque de equidad territorial y desarrollo en zonas aisladas.

Finalmente, desde la Municipalidad de Natales se indicó que las gestiones continuarán a través de instancias de coordinación regional, con el propósito de resguardar la continuidad de proyectos estratégicos y evitar retrasos derivados de la falta de certezas en la planificación de inversiones públicas.



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