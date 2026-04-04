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4 de abril de 2026

CHILE SE CONVIERTE EN ESTADO MIEMBRO ASOCIADO DEL CERN Y FORTALECE SU PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

​El país accederá a una de las principales infraestructuras de investigación del mundo y participará en instancias clave del organismo.

Centro Europeo de Física Nuclear

Chile se convirtió oficialmente en Estado miembro asociado del Centro Europeo de Física Nuclear (CERN), tras la ratificación del acuerdo suscrito entre ambas partes y su adhesión al protocolo sobre privilegios e inmunidades de la organización.

Desde el 2 de abril, el país podrá participar en los principales órganos de gobernanza del CERN, incluido su Consejo, donde podrá intervenir en debates y procesos, aunque sin derecho a voto. Además, integrará el Comité de Finanzas y el Comité de Política Científica.

El organismo, que opera el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), mantiene vínculos con Chile desde 1991, permitiendo a universidades e instituciones nacionales participar en experimentos como ATLAS, CMS y LHCb. Este nuevo estatus fortalece esa relación y amplía las oportunidades de colaboración científica.

Entre los beneficios, se incluye la posibilidad de que profesionales chilenos accedan a programas de posgrado y a cargos dentro de la organización, además de abrir oportunidades para que empresas nacionales participen en licitaciones y proyectos tecnológicos vinculados al CERN.

Este avance se produce en un contexto en que el CERN se prepara para la transición hacia el LHC de Alta Luminosidad, una etapa que permitirá aumentar significativamente el número de colisiones y la recolección de datos, consolidando su liderazgo en la investigación de física de partículas a nivel mundial.

Fuente: El Mostrador.


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