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3 de abril de 2026

RONALD LÓPEZ RIVAS ASUME COMO NUEVO SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MAGALLANES

La nueva autoridad inició funciones con foco en la coordinación intersectorial, en un contexto marcado por denuncias de hechos de alta complejidad en recintos de salud.

Ronald López

Este jueves 2 de abril asumió oficialmente como secretario regional ministerial de Seguridad Pública en Magallanes el teniente coronel en retiro del Ejército, Ronald López Rivas. La nueva autoridad cuenta con especialización en inteligencia y experiencia previa en la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército de Chile, emplazada en el sector de Ojo Bueno.

El nombramiento se produce en un escenario marcado por la declaración de “estado de alerta” emitida por la Multigremial del Hospital Clínico Magallanes, cuyos funcionarios han denunciado situaciones de violencia de alta complejidad en los servicios de Pediatría y Urgencias. Según lo informado, estos hechos han requerido la intervención de Carabineros y han sobrepasado los protocolos internos del recinto.

Durante su primera jornada, López Rivas sostuvo reuniones de coordinación con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, abordando como prioridad la seguridad hospitalaria. Esta línea de trabajo responde a las preocupaciones planteadas por los gremios, quienes han advertido riesgos tanto para pacientes como para trabajadores de la salud.

En este contexto, se informó que el seremi, junto al Servicio de Salud Magallanes, participará en una reunión el próximo lunes con actores del intersector, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo será analizar medidas que permitan abordar situaciones vinculadas a ingresos por orden judicial en unidades no preparadas, y avanzar en soluciones que resguarden la seguridad en el sistema de salud.

La designación de la nueva autoridad se enmarca en el fortalecimiento de la coordinación en materia de seguridad pública en la región, en un contexto de demandas por mayor resguardo en distintos espacios institucionales.


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