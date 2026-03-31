GOBIERNO AJUSTA PLAN DE ZONAS EXTREMAS Y ASEGURA $25 MIL MILLONES INICIALES PARA MAGALLANES

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe de la Unidad Regional de Subdere en Magallanes, Javier Labrín, abordó la decisión del Gobierno de retirar el decreto que favorecía a la región en el marco del plan de zonas extremas, junto con aclarar el proceso de distribución de recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

En la instancia, Labrín explicó que la medida responde a una revisión más amplia de las prioridades a nivel nacional, señalando que "tenemos que hacer una matización de las urgencias y por supuesto que dentro de esas urgencias que las comparte el presidente, el subsecretario y la delegada presidencial la provisión de servicios básicos y la conectividad que tiene que tener nuestra regiones ojala ese puede ser el sello característico que se pueda imprimir en esta administración y en esta unidad".

Respecto a las inquietudes surgidas en torno al presupuesto del PEDZE, la autoridad fue enfática en señalar que "se ha especulado mucho respecto a la distribución del presupuesto pedze" y que, como Gobierno, "hemos tenido como gobierno la necesidad de revisar algunos procesos administrativos". En ese sentido, aclaró que esta revisión no implica modificaciones al reajuste previamente informado: "dentro de lo que estamos conversando el pedze no se involucra no se toca el reajuste del 3% que se había hablado desde el ministerio de hacienda al pedze".

Labrín también detalló que al asumir la actual administración se detectaron diferencias en la distribución de recursos realizada previamente. "al asumir el gobierno nos dimos cuenta que en marzo de este año la administración anterior había realizado la distribución y había una diferencia que llamo la atención del subsecretario Figueroa, lo cual se informo el 23 de marzo en la cámara", explicó.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, indicó que se definió una estrategia en dos etapas, con el objetivo de resguardar criterios de equidad territorial y eficiencia. "se concluyo que la equidad territorial se dijo que se va a hacer algo prudente y bien ejecutado, vamos a tener dos distribuciones teniendo un presupuesto general de 70mil millones y fracciones, en primera instancia vamos a asignar 48mil millones, distribuidas en todas las regiones que tengan Pedze, magallanes dentro de esos milllones iniciales tiene 25mil millones asegurados".

Asimismo, detalló que ya se ha coordinado con el Gobierno Regional para asegurar una correcta ejecución de los recursos. "como se van a ejecutar estas dos etapas? la subdere tomo contacto con el gobierno regional , con la división de presupuesto y solicitamos para el éxito de la ejecución de estos dineros que entreguen una programación de la ejecución del presupuesto de marzo a mayo, de los 25mil millones de pesos".

Finalmente, Labrín adelantó que el cumplimiento de esta primera etapa será clave para acceder a nuevos recursos durante el año. "si se ejecuta bien en tiempo y forma en el mes de junio/julio va a venir una segunda distribución...quedan otros 22mil millones y fracción que van a ser distribuidos en este segundo tiempo por asi decirlo".

De esta forma, el Gobierno busca asegurar una ejecución eficiente de los fondos del PEDZE, manteniendo a Magallanes como una de las regiones con asignación prioritaria dentro de este programa.

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