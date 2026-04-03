PDI UBICA ARMA CORTANTE UTILIZADA EN HOMICIDIO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

En el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 32 años, ocurrido el pasado 29 de marzo en la población Raúl Silva Henríquez, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando diversas diligencias. El caso ya había permitido la detención de dos presuntos autores pocas horas después del hecho.

Durante esta jornada, detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, en conjunto con personal de otras unidades, llevaron a cabo un operativo de rastreo en un sitio eriazo cercano a calle Carlos Condell. La labor se realizó con un equipo de 20 funcionarios, aplicando metodologías de investigación criminalística.

El subcomisario Alexis Santibáñez, de la BH Punta Arenas, señaló que el procedimiento permitió ubicar una de las armas cortantes que habría sido utilizada en la comisión del delito. El hallazgo se concretó en base a antecedentes recopilados durante el proceso investigativo.

Según indicó el oficial, la evidencia fue fijada y levantada conforme a los protocolos correspondientes, y será sometida a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística, con el objetivo de establecer su vinculación con el homicidio.

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