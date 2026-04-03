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3 de abril de 2026

PDI DESARTICULA BANDA DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGAS EN PUERTO NATALES Y DETIENE A CINCO PERSONAS

​El operativo permitió incautar más de 3 kilos de droga y desarticular tres puntos de venta en la comuna.

PDI

Una investigación de varios meses permitió a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI en Puerto Natales desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, logrando la detención de cinco personas, quienes fueron formalizadas por los delitos de tráfico ilícito y asociación criminal.

Las diligencias se iniciaron en noviembre del año pasado tras una denuncia anónima, lo que permitió establecer que los imputados ingresaban droga a la región mediante encomiendas y la comercializaban a través de redes sociales.

Como parte del proceso investigativo, los detectives interceptaron tres envíos, incautando un total de 3 kilos 89 gramos de resina de cannabis, dosificada en 198 contenedores. Posteriormente, se desarrolló un operativo que incluyó tres allanamientos en Puerto Natales, donde fueron detenidos tres hombres y una mujer.

En paralelo, un quinto imputado fue detenido en Punta Arenas por la Brigada Antinarcóticos, portando más de 300 gramos de cannabis sativa adosados a su cuerpo. En el procedimiento también se incautaron elementos para la dosificación y más de un millón de pesos en efectivo.

El total de droga decomisada supera los 9 millones de pesos, considerando tanto la sustancia interceptada en encomiendas como la incautada durante los operativos. Además, se logró desarticular tres puntos de venta en la comuna, sumando cinco en lo que va del año.

Tras la formalización, cuatro de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que una mujer quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.



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