17 de abril de 2026
PDI PUNTA ARENAS CONCRETA LA EXPULSIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO POR RESIDENCIA IRREGULAR EN EL PAÍS
Se trató de un hombre de nacionalidad colombiana, de 24 años.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas materializaron la expulsión del país, de un hombre de nacionalidad colombiana, de 24 años, en virtud de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, por residencia irregular en el país por más de 180 días.
El Comisario Leonardo Alegría, jefe de dicha unidad, señaló: “Esta persona registra, además, antecedentes de detención por los delitos de lesiones leves y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo cual fue resuelto mediante una salida alternativa por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas”.
El jefe policial expresó que el extranjero fue trasladado por oficiales en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del Plan de Control Migratorio, mediante el cual 40 personas fueron expulsadas a Bolivia, Ecuador y Colombia.
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La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.
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