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30 de marzo de 2026

PDI INVESTIGA HOMICIDIO TRAS MUERTE DE HOMBRE APUÑALADO EN PUNTA ARENAS

​La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde se confirmó su deceso pese a maniobras de reanimación. La PDI investiga el caso.

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Un hombre adulto falleció la noche de este domingo 29 de marzo, tras ser víctima de un ataque con arma cortopunzante en la intersección de las calles Hornillas con Silvio Betancourt, en el sector norte de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 22:35 horas personal policial concurrió al lugar tras una alerta emitida por Cenco, encontrando a la víctima con lesiones de gravedad. En el sitio trabajó personal del SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación debido a la complejidad de las heridas.

El hombre fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional, donde alrededor de las 23:15 horas se constató su fallecimiento.

Informado el Ministerio Público, se instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.


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PDI CONFIRMA IDENTIDAD DE MUJER FALLECIDA EN PORVENIR: MUERTE SE ASOCIA A ASFIXIA POR SUMERSIÓN

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