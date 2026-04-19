PDI DE PUERTO WILLIAMS DUPLICA DOTACIÓN Y AVANZA HACIA FUTURA BRIGADA INTEGRAL CON NUEVO CUARTEL

La Policía de Investigaciones en Puerto Williams presentó importantes avances en su desarrollo institucional, destacando la duplicación de su dotación, el futuro traslado a un cuartel propio y la ampliación de sus líneas investigativas. La información fue dada a conocer al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, en el marco de un saludo protocolar realizado en dependencias de la Delegación Presidencial.

Actualmente, la unidad pasó de cuatro a ocho funcionarios, lo que permitirá fortalecer su capacidad operativa. Este aumento se complementa con el próximo traslado a dependencias provisorias, mientras se proyecta la construcción de un cuartel definitivo. Con ello, la unidad dejará de centrarse exclusivamente en labores migratorias para avanzar hacia la conformación de una brigada integral.

El comisario Francisco Peña Valenzuela explicó que este cambio permitirá abordar nuevas áreas investigativas, incluyendo microtráfico, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. La autoridad policial detalló que esta transformación responde a la necesidad de enfrentar de mejor manera los fenómenos delictuales en una ciudad que ha experimentado crecimiento en los últimos años.

Por su parte, el delegado Rodolfo Moncada valoró estos avances, señalando que la ampliación de la dotación y especialidades permitirá fortalecer la seguridad pública en la provincia. Asimismo, destacó que este proceso contribuirá a mejorar la capacidad de investigación y persecución de delitos en el territorio.

En paralelo, se informó que el futuro cuartel definitivo se emplazará en un terreno de más de 450 metros cuadrados, mientras que, de manera transitoria, el personal se trasladará a un inmueble arrendado por la institución. La implementación de estas nuevas dependencias se encuentra actualmente en proceso de licitación, con la expectativa de concretar el traslado durante el presente año.

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