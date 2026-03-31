MINISTERIO DE AGRICULTURA DESIGNA A JUAN IGNACIO CAVADA HERRA COMO NUEVO SEREMI PARA FORTALECER GESTIÓN REGIONAL

Hoy martes 31 de marzo asumió sus funciones el nuevo Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, casado dos hijos, es ganadero y con una sólida trayectoria gremial como director en la Asociación de Criadores Corriedale y la Asociación de Ganaderos de Magallanes A.G., asume como nuevo Seremi de Agricultura.





Su nombramiento ocurrió poco después de que el Ministerio de Agricultura anunció el nombramiento de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) en 14 de las 16 regiones del país, con el fin de fortalecer la gestión territorial, la ejecución de políticas silvoagropecuarias y el desarrollo rural.





En esta oportunidad el ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó a las nuevas autoridades y señaló que "con estos nombramientos seguiremos trabajando de manera regional, estamos fortaleciendo la presencia del Ministerio de Agricultura en cada región con equipos que conocen el territorio y sus desafíos. La designación de los nuevos SEREMI refleja nuestro compromiso con una agricultura más descentralizada y cercana a las personas".





Por su parte, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, destacó que "confiamos en que cada Seremi aportará su experiencia y vocación de servicio para impulsar políticas públicas que apoyen a nuestros agricultores y agricultoras, promuevan el fortalecimiento de la seguridad fito y zoo sanitaria, aumentar la capacidad de riego y fomenten un desarrollo rural sostenible".





En tano el nuevo Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada manifestó, después de sostener una reunión con el equipo de trabajo de secretaría regional ministerial manifestó: "Conozco el rigor de nuestra tierra no porque me lo contaron, sino porque lo he vivido en carne propia. Vengo a poner mi experiencia de vida al servicio de la región: mi gestión no será de oficina, será en terreno y con soluciones concretas, para que Magallanes siga siendo el principal exportador ganadero de Chile, y para que la agricultura —incluido el sector forestal— tenga en la innovación un motor de desarrollo."





De momento sólo falta designar el Seremi de Antofagasta que en los próximos días, al culminar el proceso administrativo, se nombrará.





Nuevos nombramientos región de:





Arica y Parinacota: Jorge Heiden Campbell

Tarapacá: Fernando Chiffelle Ruff

Antofagasta: Por confirmar

Región de Atacama: Guillermo Procuriza Naim

Coquimbo: Vicente Cortés Varela

Valparaíso: Nicolás Prado García-Huidobro

Metropolitana: Fernando Rencoret Gómez

O'Higgins: Carlos Valdés Errázuriz

Maule: Alejandro Muñoz Ávalos

Ñuble: Juan Luis Enríquez Fuentes

Bio-Bio: Francisco Lagos Arriagada

Araucanía: María Teresa Fernández Cabrera

Los Ríos: Rodrigo Bahamonde Flores

Los Lagos: Francisco Cárcamo Hernández

Aysén: Yordy Cea España

Magallanes: Juan Ignacio Cavada Herrera