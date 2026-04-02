OBISPO OSCAR BLANCO INVITA A VIVIR SEMANA SANTA CON ESPERANZA “QUE JESÚS RESUCITADO TAMBIEN RESUCITE EN NOSOTROS LA ESPERANZA EN UN TIEMPO Y EN UN MUNDO MEJOR”

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el obispo de Magallanes, Mons. Óscar Blanco Martínez, invitó a la comunidad a participar activamente de las celebraciones de Semana Santa, destacando el sentido espiritual y de encuentro que caracteriza estas fechas.

La autoridad eclesiástica señaló que encabezará las principales ceremonias del Triduo Pascual en la Catedral de Punta Arenas, al mismo tiempo que recalcó que en las distintas parroquias de la región también se desarrollarán actividades abiertas a la comunidad.

En ese contexto, extendió una invitación a vivir estos días con recogimiento y participación, detallando parte de la programación: "invitar para que vivamos este triduo pascual que comienza hoy día con la misa de ultima cena, mañana a las 19hrs tenemos el vía crucis, y también en las parroquias de la región tienen su programa, el día sábado en la mañana hay un retiro en punta arenas en la catedral, un retiro de reflexión, para prepararnos para la gran vigilia pascual de las 20hrs, también en las parroquias en sus respectivos programas, invitar a toda la comunidad para que podamos encontrarnos y participar de estos días santos para llegar al domingo a la gran fiesta de la resurrección".

Asimismo, el obispo subrayó el mensaje de esperanza que representa esta conmemoración para los creyentes, especialmente en el contexto actual, señalando que "que Jesús resucitado también resucite en nosotros la esperanza en un tiempo y en un mundo mejor".

Finalmente, reiteró el llamado a la comunidad a sumarse a las distintas actividades religiosas, destacando la importancia de estos días como una oportunidad para la reflexión, el encuentro y la renovación de la fe.

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