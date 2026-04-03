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3 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME SE REUNIRÁ CON DIRECTEMAR POR INGRESO DE BUQUES EXTRANJEROS EN FIORDOS DE MAGALLANES

​El parlamentario abordará posibles infracciones a la normativa de cabotaje turístico y anunció acciones ante Contraloría.

Buque extranjero

El diputado Alejandro Riquelme informó que el próximo lunes 6 de abril sostendrá una reunión con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), con el objetivo de analizar el ingreso de buques de bandera extranjera que estarían realizando o planificando actividades turísticas en los fiordos de la Patagonia chilena.

La preocupación surge a partir de antecedentes recopilados en la Región de Magallanes, que indican que estas embarcaciones estarían operando en sectores como Puerto Natales, el fiordo Almirantazgo y el canal Beagle. Según el parlamentario, estas acciones podrían contravenir la normativa vigente sobre cabotaje marítimo, que reserva ciertas operaciones para embarcaciones de bandera nacional.

De acuerdo con lo expuesto, la legislación establece que buques con capacidad inferior a 400 pasajeros y habilitados para pernoctación no pueden desarrollar navegación turística en los fiordos desde la Región de Los Lagos hacia el sur, con el objetivo de resguardar el turismo marítimo nacional y evitar competencia desleal.

Riquelme también advirtió que existirían empresas extranjeras que ya están comercializando itinerarios para la temporada 2026–2027, incluyendo rutas por aguas interiores de la Patagonia chilena, lo que —de confirmarse— podría constituir una vulneración directa de la normativa vigente.

Tras la reunión con Directemar, el diputado anunció que presentará una solicitud ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la correcta aplicación de la normativa de cabotaje y determine si estas operaciones se ajustan a la legislación chilena.

Asimismo, el parlamentario planteó la necesidad de revisar eventuales irregularidades asociadas a estas actividades, como posibles incumplimientos tributarios, uso de guías extranjeros, desarrollo de turismo aventura sin certificación y operaciones aéreas sin autorización en áreas protegidas.

Finalmente, el diputado señaló que estas gestiones buscan entregar certeza jurídica al sector turístico, resguardar el cumplimiento de la ley y proteger el desarrollo de la actividad en los fiordos del sur del país.


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