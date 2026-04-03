MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ACTUALIZA BALANCE POR LLUVIAS Y MANTIENE DESPLIEGUE OPERATIVO EN SECTORES AFECTADOS

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un nuevo balance tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, informando que se atendieron un total de 10 emergencias a través de la línea 800 800 134. Los casos estuvieron asociados principalmente a anegamientos, acumulación de agua y dificultades en el escurrimiento.

Los equipos municipales se mantuvieron desplegados de forma ininterrumpida, priorizando los sectores más afectados, especialmente en zonas periurbanas y puntos críticos de la ciudad. Entre ellos, destacaron Mateo de Toro Zambrano, prolongación Mardones y Pampa Redonda, donde se concentraron varias de las situaciones más complejas.

El alcalde Claudio Radonich valoró el trabajo realizado en terreno, particularmente en prolongación Mardones, donde personal municipal trabajó hasta la madrugada para desaguar una laguna que impedía el tránsito. Según indicó, el sector ya se encuentra habilitado, permitiendo la conectividad hacia Pampa Redonda.

Desde el municipio también advirtieron sobre intervenciones irregulares que han agravado los efectos de las lluvias, como modificaciones de terreno o alteraciones de los flujos naturales de agua. En esa línea, se reiteró el llamado a actuar con responsabilidad para evitar impactos en viviendas cercanas.

Otro punto crítico se registró en el entorno del Complejo Deportivo 18 de Septiembre, donde la acumulación de agua afectó a viviendas. En este caso, se detectó la obstrucción de sumideros en un recinto privado, situación que fue informada a sus responsables para su pronta solución.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó que las principales emergencias estuvieron relacionadas con anegamientos de patios y viviendas, desbordes en sectores bajos y problemas de evacuación de aguas lluvias, lo que obligó al uso de maquinaria, bombas de extracción y trabajos de canalización.

Finalmente, desde la administración comunal señalaron que, pese a la mejora en las condiciones climáticas, los equipos se mantendrán en alerta ante posibles nuevos eventos, mientras continúan las labores de reparación de caminos y el llamado a la prevención para reducir riesgos en la comuna.

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