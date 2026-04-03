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3 de abril de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA IMPULSA CAPACITACIÓN EN RIEGO FOTOVOLTAICO PARA AGRICULTORAS DE MAGALLANES

​El curso gratuito y en modalidad online busca fortalecer capacidades técnicas en el sector silvoagropecuario y avanzar en seguridad hídrica.

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El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, realizó un llamado a las agricultoras de la Región de Magallanes a postular a la Escuela de Formación para Monitoras en Operación y Mantención de Obras de Riego Fotovoltaico, iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Riego (CNR).

La capacitación se desarrollará en modalidad online y está orientada a mujeres vinculadas al sector silvoagropecuario, abordando contenidos relacionados con riego tecnificado, sistemas fotovoltaicos, derechos de agua y alternativas de financiamiento mediante la Ley N°18.450.

La autoridad indicó que esta iniciativa se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Agricultura para avanzar en seguridad hídrica y adaptación al cambio climático, promoviendo el uso de tecnologías y una gestión eficiente del recurso hídrico.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de abril a través del sitio web de la CNR o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en Avenida Bulnes 0309, quinto piso. Los resultados se publicarán el 23 de abril, mientras que el inicio del curso está previsto para el 27 del mismo mes.

Esta instancia forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades del mundo rural, con foco en la innovación y sostenibilidad del sector.


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