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31 de marzo de 2026

GOBIERNO DESIGNA SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA AL BIÓLOGO MARINO MARCO ANTONIO PINTO

La nueva autoridad regional de Energía, posee un PhD en Ciencias de la Acuicultura; tiene más de 17 de experiencia profesional en gestión ambiental, monitoreo de sistemas marinos y formulación de proyectos.

Foto presentación seremi de Energía 2026

Siguiendo con la instalación del Gobierno, el Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró seremi de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena, al Biólogo Marino, Marco Antonio Pinto Torres.

La nueva autoridad regional de Energía, posee un PhD en Ciencias de la Acuicultura; tiene más de 17 de experiencia profesional en gestión ambiental, monitoreo de sistemas marinos y formulación de proyectos, con trayectoria en el sector público, académico y de vinculación con el sector productivo; instancias en las que ha destacado su capacidad para integrar información técnica, normativa y de gestión, contribuyendo así a la toma de decisiones en el ámbito público.

"Es un gran honor recibir esta designación. Agradezco la confianza depositada en mí por parte de la máxima autoridad del país y de su representante en la región, doña Ericka Farías; confianza que retribuiré trabajando incansablemente por Chile y por Magallanes, en permanente coordinación con la ministra de Energía, Ximena Rincón y con el subsecretario del ramo, Hugo Briones, a fin de atender en tiempo y forma, las urgencias que más aquejan a los chilenos", expresó el seremi Marco Antonio Pinto.    

Las prioridades ministeriales en las que el seremi Pinto enfocará su gestión se encuentran: lograr mejoras en la calidad y la continuidad del servicio eléctrico, estabilización de las tarifas, seguridad regulatoria y legal a los actores de la industria para así atraer inversión al sistema, especialmente en transmisión y almacenamiento, fomentar la electromovilidad y desarrollar proyectos regionales con integración de las comunidades.

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MINISTERIO DE AGRICULTURA DESIGNA A JUAN IGNACIO CAVADA HERRA COMO NUEVO SEREMI PARA FORTALECER GESTIÓN REGIONAL

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