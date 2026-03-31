LA V DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE CHILE REFUERZA EL ENTRENAMIENTO CON LOS LEOPARD 1V Y M113 EN MAGALLANES

Personal recientemente destinado a la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos y al Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros del Ejército de Chile participa en la Región de Magallanes y Antártica Chilena en una capacitación enfocada en el dominio de procedimientos de combate y el desempeño con medios blindados y mecanizados, en un entorno caracterizado por condiciones climáticas y geográficas muy exigentes.

Según el Ejército de Chile, esta capacitación se enmarca en la dinámica permanente de mejora continua que caracteriza a la Fuerza Terrestre. Bajo esta perspectiva, la V División de Ejército fortalece su capacidad y consolida la cohesión de sus unidades en la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, en Punta Arenas, y el Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros, en Puerto Natales.

La instancia formativa en la pampa de la Región de Magallanes y Antártica Chilena articula contenidos doctrinarios con su respectiva ejecución en terreno. Entre estos últimos destaca el módulo Pelotón, que contempla ejercicios en cajón de arena para potenciar la apreciación del espacio de combate y la coordinación en la conducción.

La fase inicial permite establecer una base sólida para enfrentar pruebas de mayor exigencia, como un ejercicio en carta (Mapex), dirigido a optimizar la planificación y generación de cursos de acción ante diversos escenarios y un Situational Training Exercise (STX) para aplicar en terreno técnicas, tácticas y procedimientos de combate con tanques Leopard 1V y carros M113, entre otros subsistemas de armas.

Excelencia en preparación militar

Los participantes de la capacitación consolidan su aprendizaje mediante el conocimiento del material y la práctica en escenarios exigentes como la pampa magallánica, logrando una comprensión integral de las capacidades de los medios para el cumplimiento de sus objetivos.

El comandante del Grupo de Tanques Nº 6 Dragones, mayor Nicolás Mackinnon, señaló que “en ese marco se incluye una etapa teórica centrada en el conocimiento del material y el fortalecimiento del Proceso de Conducción de Tropas (PCT), seguida de una fase aplicada donde se desarrollan capacidades asociadas al combate móvil”. Agregó que “el propósito es entregarles herramientas que permitan integrar eficazmente equipos de combate, enfrentando situaciones cercanas a la realidad operacional”.

En este contexto, el subteniente Cristóbal Valenzuela destacó que “esta capacitación me ha permitido comprender de manera integral la combinación de capacidades para el cumplimiento de los objetivos planteados, junto con conocer en forma práctica los medios disponibles”.

Por su parte, la cabo Catalina Lepe señaló que “el entrenamiento ha contribuido significativamente al fortalecimiento de mis habilidades y destrezas, permitiéndome enfrentar de mejor manera la toma de decisiones en diferentes escenarios, además de potenciar el trabajo en equipo”.

De este modo, el Ejército de Chile asegura una estructura, organización, equipamiento y despliegue territorial coherentes con las exigencias de la defensa y seguridad del país, enfrentando con eficacia y oportunidad los desafíos propios de su misión.

Fuente: infodefensa.com

