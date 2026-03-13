CONTRALORÍA DETECTA PAGOS IRREGULARES POR MÁS DE $1.000 MILLONES A TRABAJADORES DESVINCULADOS EN FAMAE

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el pago de indemnizaciones en la Fábrica de Maestranzas del Ejército, luego de una auditoría que revisó la gestión administrativa del organismo entre 2022 y 2024.

Según el Informe Final N.º 750 de 2025 del ente fiscalizador, se identificó que decenas de trabajadores desvinculados bajo la figura de “mutuo acuerdo” recibieron pagos indemnizatorios, pese a que esa causal de término de contrato no contempla compensaciones obligatorias.

En total, 63 funcionarios fueron beneficiados con este tipo de pagos, acumulando montos que superan los $1.000 millones durante el periodo analizado.

La revisión también detectó casos de especial cuantía.

Funcionario involucrados

Al menos cuatro trabajadores recibieron indemnizaciones superiores a los $100 millones, situación que fue observada por el organismo contralor debido a que se trataba de desvinculaciones acordadas entre las partes.

El informe además advierte que algunos de los funcionarios que recibieron estos pagos fueron posteriormente recontratados en el mismo cargo, lo que fue considerado una práctica irregular dentro de los procesos revisados.

Las observaciones quedaron consignadas en el reporte del organismo fiscalizador, que advirtió inconsistencias en los procedimientos utilizados por FAMAE para concretar las desvinculaciones y los posteriores pagos, en el marco de la revisión a su gestión administrativa durante esos años.

Fuente: adnradio.cl

​

