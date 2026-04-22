DIRECCIÓN DEL TRABAJO REALIZA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL SOBRE PERMISO LABORAL PARA VACUNARSE

​La Dirección del Trabajo (DT) activó una campaña digital para difundir el derecho que tienen las y los trabajadores a disponer de un tiempo legal de medio día para concurrir a vacunarse en el contexto de los programas de vacunación contra la influenza, el Covid y otros virus respiratorios, que lleva a cabo el Ministerio de Salud.



La campaña de inmunización para proteger contra virus invernales está enfocada en grupos de riesgo, adultos mayores, embarazadas y personal de salud.



Es por ello que, la DT inició la publicación de gráficas e imágenes audiovisuales en sus diferentes plataformas digitales como X, Instagram, Facebook, Youtube y otras, explicando el derecho a vacunación.



Al respecto, el Director nacional del Trabajo, David Oddó Beas, explicó que “a través de todos nuestros canales digitales de difusión la Dirección del Trabajo está informando a los empleadores sobre su deber de otorgar un lapso de mediodía para vacunación a todos los trabajadores y trabajadoras que son objeto de esta campaña de salud pública. El objetivo es proteger a los grupos de riesgo contra la influenza, el Covid y otras enfermedades invernales, con lo cual, de paso, se reduce el ausentismo laboral y se crea un entorno más seguro para todos”.



En lo que respecta a la región y haciéndose parte de este llamado, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas Ponce, expuso que “parte de ser responsables con nuestro trabajo es cuidar de nuestra salud. Por ello, respaldando esta importante campaña que está llevando a cabo el Minsal en la región y el país, es importante recordar que de acuerdo con el artículo 66 Ter del Código del Trabajo, todo trabajador o trabajadora que esté en el marco de la población objetivo de las mencionadas campañas tiene derecho a medio día de permiso laboral para su correspondiente vacunación, para lo cual debe avisar a su empleador/a con, a lo menos, dos días de anticipación”.



Por su parte, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, añadió que “al mismo tiempo, el Código del Trabajo precisa que el tiempo que otorga la ley para vacunarse, será complementado con el tiempo suficiente de traslados hacia y desde la institución médica o punto de vacunación, siempre considerando las condiciones geográficas, de transporte y de acceso en cada territorio”.



A esto, las autoridades añaden que el tiempo en que los trabajadores los trabajadores se realicen los exámenes será considerado como trabajado para todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.

Por último, la normativa explicita que, si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador/a.



La finalidad de esta campaña es que la mayor cantidad de trabajadores pertenecientes a los grupos objetivos de la campaña se vacunen con el fin de bajar los virus invernales y que la población general esté más protegida, lo que reduce el ausentismo y crea un entorno más seguro para todos.









