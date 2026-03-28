TESTIGOS DE JEHOVÁ IMPULSAN CAMPAÑA MUNDIAL CON EVENTOS ABIERTOS EN PUNTA ARENAS

Más de 9 millones de testigos de Jehová a nivel mundial están desarrollando una campaña para invitar a la comunidad a participar en dos actividades abiertas al público, enfocadas en compartir un mensaje de esperanza basado en la Biblia. Desde Magallanes, la iniciativa también se despliega en Punta Arenas, donde se espera convocar a asistentes locales.

Uno de los eventos principales será la Conmemoración anual de la Cena del Señor, que se realizará la noche del jueves 2 de abril de 2026. La instancia incluirá un discurso centrado en las enseñanzas de Jesús y su visión sobre el futuro de la humanidad, en una tradición que se ha mantenido por cerca de dos mil años dentro del cristianismo.

“El año pasado nos acompañaron 1.213 asistentes en Punta Arenas para recordar la muerte de Cristo. Esperamos que este evento ayude a comprender cómo se relaciona con una maravillosa esperanza”, señaló Alfredo Olguín, portavoz de los testigos de Jehová en Magallanes, destacando el alcance que ha tenido esta actividad en la comunidad local.

En paralelo, durante marzo se está desarrollando un discurso público especial titulado “¿Quién salvará el planeta?”, presentado en más de 118.000 congregaciones a nivel mundial. El programa, de aproximadamente 30 minutos, aborda temas como la relación del ser humano con la Tierra, la futura restauración del planeta y cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas a todo público. Para quienes deseen participar o conocer más detalles, se encuentra disponible información sobre horarios y ubicaciones en el sitio oficial jw.org, donde también se pueden ubicar los lugares más cercanos para asistir desde la región de Magallanes.





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