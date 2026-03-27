ISL MAGALLANES LANZA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR EL SEGURO ESCOLAR

​En el marco de su campaña anual para promover el conocimiento y uso del “Seguro Escolar”, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes realizó un hito de lanzamiento de esta iniciativa a partir de una charla que contó con la presencia de apoderados/as e integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Lenguaje “Ierun Talj” de la capital regional.



En la instancia, los presentes pudieron resolver sus consultas prácticas respecto de la cobertura del seguro y los trámites para acceder a esta importante cobertura que otorga el ISL en caso de accidentes escolares.



En palabras del director regional (s) del ISL Magallanes, Javier Mancilla, “hoy día el Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes llegó hasta la Escuela de Lenguaje “Ierun Talj” para hacer el lanzamiento de la campaña del Seguro Escolar en donde asistieron más de 20 personas, entre personal docente del establecimiento y apoderados. En donde el equipo del ISL informó sobre la normativa del Seguro Escolar y respondió dudas sobre los puntos más relevantes de su funcionamiento”.



El seguro escolar otorga el derecho a contar con una asistencia completa en caso de sufrir un accidente con ocasión de los estudios o mientras la o el estudiante realiza su práctica profesional.



Según explicó el jefe del área de prevención del ISL Magallanes, Rubén Ojeda, “lo primero es que el establecimiento debe entregar el documento que es la Denuncia Individual de Seguro Escolar, que se debe llevar directamente al Hospital Clínico para la atención del menor. Adicionalmente, nosotros como ISL tenemos una página en la que se puede encontrar todo el material disponible del seguro, el procedimiento y actuación en caso de que un menor tenga algún accidente y los pasos a seguir”.



El profesional explicó también que un accidente escolar es toda lesión que sufra una o un estudiante a causa o con ocasión de sus estudios que signifique la interrupción de sus estudios regulares y que le produzca algún daño o incapacidad.



Por su parte, Octavio Moya, abuelo de unos de los estudiantes de la Escuela “Ierun Talj”, agradeció la charla señalando la claridad de la exposición. “Fue una charla muy grata, muy ilustrativa, donde varios apoderados teníamos dudas y esto nos dejó muy claro todo. Es información que a veces uno desconoce. Sabemos que los niños durante el día están expuestos a muchas cosas y el seguro que nos explicaron hoy nos deja con una tranquilidad de que, en este caso, el establecimiento nos da el respaldo de que este seguro se puede activar de forma muy sencilla. Los pasos para poder hacerlo efectivo están muy claros”, enfatizó.



Los accidentes o situaciones a las que da cobertura el Seguro Escolar son:



o Aquellos ocurridos dentro del establecimiento o en el lugar donde se realiza la práctica profesional.

o Los ocurridos en el trayecto directo, durante el viaje de ida o regreso entre el domicilio y el establecimiento educacional.

o Aquellos ocurridos durante una actividad extraescolar, las cuales deben estar incorporadas en el currículum escolar, siendo determinadas y autorizadas por el Ministerio de Educación.



En caso se ocurrir cualquiera de estos eventos, se debe acudir a cualquier establecimiento de la Red de Salud Pública que, en el caso de la región, corresponde al Hospital Clínico Regional y a los hospitales provinciales.



Para mayor información, el Instituto de Seguridad Laboral tiene a disposición de las personas el sitio www.isl.gob.cl/seguro-escolar, en el que es posible descargar, por ejemplo, la Declaración Individual de Accidente Escolar, así como los afiches informativos y el Decreto N°313.



