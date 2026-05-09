HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE REALIZÓ SU PRIMER TRASPLANTE HEPÁTICO CON DONANTE VIVO

El Hospital Clínico Universidad de Chile concretó por primera vez un trasplante hepático con donante vivo, procedimiento de alta complejidad que fue posible gracias a la donación parcial de hígado realizada por una hija a su madre. La cirugía, que se extendió por más de 12 horas, fue desarrollada por los equipos de Cirugía Hepatobiliopancreática y de Trasplantes del recinto universitario.

La paciente padecía un daño hepático crónico de origen metabólico que había avanzado durante años y que derivó en reiteradas hospitalizaciones por complicaciones asociadas. Según explicó el cirujano Dr. Carlos Mandiola, el bajo puntaje de gravedad que mantenía en la lista de espera hacía prever un deterioro progresivo, por lo que se abrió la opción de evaluar un trasplante con donante vivo dentro de su grupo familiar.

La hija de la paciente, Nury Morales, decidió someterse al proceso de evaluación y cumplió con las condiciones médicas necesarias para la donación. “Si está la opción, yo lo voy a hacer”, recordó. Tras la cirugía, ambas evolucionan favorablemente y continúan en recuperación. Morales destacó además el acompañamiento recibido por parte del equipo médico durante todo el proceso.

El procedimiento fue resultado de años de preparación del equipo liderado por los doctores Carlos Mandiola y Jaime Castillo. Mandiola realizó una especialización en Seúl, Corea del Sur, en el ASAN Medical Center, uno de los principales centros del mundo en trasplante hepático con donante vivo. Posteriormente, el Hospital Clínico desarrolló simulaciones y capacitaciones internas para concretar la intervención de manera segura.

La historia también puso en evidencia el impacto de la Ley 21.621, normativa que permite articular atenciones entre el Hospital Clínico Universidad de Chile y la red pública para pacientes de Independencia, Renca y Tiltil. Gracias a esta cobertura, la familia pudo acceder al tratamiento y al trasplante sin asumir los altos costos asociados al procedimiento.

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