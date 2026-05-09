ECUADOR SERÁ SEDE DE LOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2026 Y MAGALLANES ESPERA AUMENTAR SU REPRESENTACIÓN

La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, fue confirmada como sede de los Juegos Sudamericanos Escolares 2026, tras la Asamblea del Consejo Sudamericano del Deporte (Consude) desarrollada en Asunción, Paraguay, instancia en la que participó la ministra del Deporte, Natalia Ducó.

Durante el encuentro, la autoridad destacó la importancia de este certamen para el desarrollo del deporte formativo y el fortalecimiento de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) en Chile. Según indicó, el objetivo es seguir potenciando la participación de jóvenes deportistas y proyectar nuevos talentos a nivel internacional.

En ese contexto, el seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux Vidal, señaló que existe expectativa en la región respecto a la próxima edición del torneo, recordando que en los Sudamericanos Escolares de Asunción 2025 participaron cuatro deportistas magallánicos en la disciplina de básquetbol 3x3.

La confirmación de Ecuador como sede se da junto al inicio de los Juegos Deportivos Escolares 2026, evento que proyecta reunir a más de 210 mil jóvenes de todo Chile. Los campeones nacionales de la categoría Sub 14, cuya final se disputará en septiembre en Valparaíso, serán quienes representen al país en la cita internacional.

Desde el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes destacaron que este proceso busca consolidar la competencia escolar como una plataforma clave para la detección y desarrollo de nuevos talentos deportivos.

​

