Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de marzo de 2026

JUNTA DE VECINOS EL PINGÜINO CONVIERTE SU SEDE EN SALÓN DE EVENTOS COMUNITARIO CON LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

​Con la renovación de su mobiliario y una capacitación en banquetería básica, la Junta de Vecinos El Pingüino, de Punta Arenas, concretó un novedoso proyecto que permitirá convertir la sede social en un salón multiuso operado por la propia comunidad.

jjvvpenguin

​La iniciativa -ejecutada gracias a los fondos concursables de Enap Impulsa 2025- consistió en modernizar el mobiliario y un taller gratuito para vecinas y vecinos del sector, lo que fue destacado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien asistió al encuentro de finalización del proyecto. “Estamos muy contentos porque va directamente a los vecinos y, segundo, porque aquí hay innovación. Esta sede ha ido mejorando con fondos municipales y con el esfuerzo de los dirigentes; pero ahora se convierte en un centro de eventos comunitario, con vecinas y vecinos que fueron capacitados para montar, cocinar y servir. Estoy sorprendido y destaco esta innovación”, expresó el edil, quien hizo un llamado a utilizar este espacio y servicio.

Según explicó el jefe de la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, con los fondos otorgados fueron compradas 15 mesas plegables y 90 sillas, además del taller. “Felicitar a los dirigentes y a los vecinos/as que voluntariamente se sumaron a esta novedosa iniciativa que permite disponer en nuestra ciudad de un espacio para concretar eventos comunitarios, con un muy buen nivel en cuanto a equipamiento y, adicionalmente, con personas capacitadas en banquetería y atención”, enfatizó Pacheco.

Llegaron 90 personas a una cena para celebrar lo ejecutado. “Como Junta de Vecinos nos financiamos mediante los arriendos, así es que cuanto más pueda utilizarse y prestar un servicio por parte de los vecinas y vecinos, bienvenido sea. Muy agradecidos de Enap porque sin esos fondos no podríamos haber concretado esta iniciativa, que se suma al primer proyecto ejecutado con sus fondos concursables: los paneles solares, los cuales nos permiten tener la iluminación de la sede”, explicó el presidente de la Junta de Vecinos El Pingüino, Atilio Barría.

Una de las vecinas participantes del curso de banquetería destacó la oportunidad que tuvo para adquirir nuevas herramientas. “Nos prepararon para ser garzones y fue muy interesante porque no sabía montar una mesa. Ahora lo podemos hacer y esa es la idea, seguir”, expresó Olga Ríos, quien lleva 50 años viviendo en el sector.

muga

CRISTIAN MUGA ASUME COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENAP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO TRAS ROBO EN PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

detenidocementerio
nuestrospodcast
SP 5

JORNADA EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
jjvvpenguin

JUNTA DE VECINOS EL PINGÜINO CONVIERTE SU SEDE EN SALÓN DE EVENTOS COMUNITARIO CON LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO GABRIEL MARIAN EX RATA BLANCA

GABRIEL MARIÁN, EX VOCALISTA RATA BLANCA EN DREAMS PUNTA ARENAS

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
tuberculosis

SECTOR SALUD REFUERZA PESQUISA PRECOZ DE TUBERCULOSIS CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ZONAUSTRAL