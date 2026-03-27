JUNTA DE VECINOS EL PINGÜINO CONVIERTE SU SEDE EN SALÓN DE EVENTOS COMUNITARIO CON LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

​La iniciativa -ejecutada gracias a los fondos concursables de Enap Impulsa 2025- consistió en modernizar el mobiliario y un taller gratuito para vecinas y vecinos del sector, lo que fue destacado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien asistió al encuentro de finalización del proyecto. “Estamos muy contentos porque va directamente a los vecinos y, segundo, porque aquí hay innovación. Esta sede ha ido mejorando con fondos municipales y con el esfuerzo de los dirigentes; pero ahora se convierte en un centro de eventos comunitario, con vecinas y vecinos que fueron capacitados para montar, cocinar y servir. Estoy sorprendido y destaco esta innovación”, expresó el edil, quien hizo un llamado a utilizar este espacio y servicio.



Según explicó el jefe de la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, con los fondos otorgados fueron compradas 15 mesas plegables y 90 sillas, además del taller. “Felicitar a los dirigentes y a los vecinos/as que voluntariamente se sumaron a esta novedosa iniciativa que permite disponer en nuestra ciudad de un espacio para concretar eventos comunitarios, con un muy buen nivel en cuanto a equipamiento y, adicionalmente, con personas capacitadas en banquetería y atención”, enfatizó Pacheco.



Llegaron 90 personas a una cena para celebrar lo ejecutado. “Como Junta de Vecinos nos financiamos mediante los arriendos, así es que cuanto más pueda utilizarse y prestar un servicio por parte de los vecinas y vecinos, bienvenido sea. Muy agradecidos de Enap porque sin esos fondos no podríamos haber concretado esta iniciativa, que se suma al primer proyecto ejecutado con sus fondos concursables: los paneles solares, los cuales nos permiten tener la iluminación de la sede”, explicó el presidente de la Junta de Vecinos El Pingüino, Atilio Barría.



Una de las vecinas participantes del curso de banquetería destacó la oportunidad que tuvo para adquirir nuevas herramientas. “Nos prepararon para ser garzones y fue muy interesante porque no sabía montar una mesa. Ahora lo podemos hacer y esa es la idea, seguir”, expresó Olga Ríos, quien lleva 50 años viviendo en el sector.

