SENADOR KUSANOVIC SOSTIENE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE TRABAJADORES DE ENAP PARA ABORDAR DESAFÍOS DE LA ESTATAL

Una reunión protocolar sostuvo el senador Alejandro Kusanovic con dirigentes y representantes de los trabajadores del sector petrolero, instancia en la que se abordaron los principales desafíos que enfrenta actualmente la ENAP y su impacto en la Región de Magallanes.



La delegación estuvo compuesta por Marcos Varas, presidente de la FENATRAPECH; Guido Kusanovic, en representación del sindicato de profesionales; y Nolberto Díaz, director corporativo de ENAP en representación de los trabajadores.



Durante el encuentro analizaron temas clave como: la calidad del empleo, la competitividad internacional del petróleo y los desafíos estructurales de la empresa estatal, además de revisar proyectos futuros que podrían implementarse tanto en la refinería como en la Región de Magallanes.



Tras la reunión, Alejandro Kusanovic, senador por Magallanes dijo que “ENAP es una empresa estratégica para el desarrollo de la región de Magallanes y del país. Este tipo de encuentros permite recoger de primera fuente las inquietudes de sus trabajadores y avanzar en soluciones concretas que fortalezcan su competitividad y proyección futura.”



Marcos Varas, presidente de la Fenatrapech señaló que “el encuentro con el senador nos permitió abordar los principales desafíos que enfrenta hoy ENAP, especialmente en materia de calidad del empleo, competitividad internacional y el rol estratégico que cumple para la Región de Magallanes y el país.”



Nolberto Díaz, director corporativo de ENAP, manifestó que “Valoramos esta reunión como un primer paso para avanzar en una agenda conjunta entre trabajadores y autoridades, con miras a impulsar proyectos futuros y construir un plan de desarrollo energético que fortalezca tanto la región como el crecimiento de Chile.”



Tras la cita, los participantes coincidieron en la importancia de mantener estos espacios de diálogo y no descartaron nuevas, con un enfoque más específico, centrado en estrategias y planes de desarrollo para la Región de Magallanes y el país.

