SEREMI DE SALUD ABORDA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL HCM Y AVANCES EN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE INVIERNO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, abordó diversas materias de contingencia sanitaria, entre ellas las acciones para reforzar la seguridad en el Hospital Clínico de Magallanes, el balance de fiscalizaciones durante Semana Santa y el avance de la campaña de vacunación e inmunización de invierno 2026.

En relación a los hechos de violencia registrados al interior del Hospital Clínico de Magallanes, la autoridad manifestó su preocupación y aseguró que se están impulsando medidas concretas para resguardar tanto a funcionarios como a usuarios del sistema de salud. “La idea es favorecer la seguridad de los funcionarios y funcionarias, así que estamos trabajando y vamos a seguir participando en las mesas de trabajo y en coordinación con los diferentes agentes involucrados, tanto del sector salud como del intersector, a fin de favorecer la seguridad y el bienestar de nuestros funcionarios/as”, indicó.

Respecto al balance de fiscalizaciones por Semana Santa, la autoridad sanitaria informó que se inspeccionaron más de 40 pescaderías en la región, sin registrarse sumarios sanitarios durante este periodo, destacando en general un buen nivel de cumplimiento por parte de los establecimientos. Durante estas labores se verificó que los locales contaran con autorización sanitaria, mantuvieran adecuadas condiciones de almacenamiento y conservación, y que los productos del mar presentaran características de frescura.

En este contexto, se reiteró el llamado a la comunidad a mantener medidas de autocuidado frente a la marea roja, como adquirir productos sólo en locales autorizados, extraer mariscos desde áreas abiertas, consumir productos previamente analizados y exigir los certificados correspondientes emitidos por la Autoridad Sanitaria. Estas fiscalizaciones forman parte de un programa permanente que se intensifica en periodos de mayor consumo.

Asimismo, se destacó el desarrollo de talleres de prevención de marea roja en establecimientos educacionales, donde durante 2025 participaron más de 700 niños y niñas, mediante actividades lúdicas y material educativo orientado a reforzar las medidas de prevención de intoxicaciones.

En cuanto a la campaña de vacunación e inmunización de invierno 2026, Barrientos señaló que se trata de una estrategia consolidada en el país, que contempla la preparación de la red asistencial ante el aumento de enfermedades respiratorias, con refuerzo de equipos, operativos en terreno y mayor disponibilidad de camas. En ese sentido, reiteró el llamado a la población a vacunarse de manera temprana.

La campaña mantiene un enfoque integrado, incluyendo vacunación contra influenza y COVID-19, además de la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), dirigida especialmente a lactantes. También considera la vacunación contra el neumococo para personas de 65 años y más, y contra el coqueluche en embarazadas.

El grupo objetivo para la vacunación contra la influenza abarca al personal de salud, personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, gestantes, cuidadores de adultos mayores, funcionarios de ELEAM, además de niños desde los seis meses hasta quinto básico, docentes y asistentes de la educación hasta octavo básico, entre otros grupos priorizados.

En la región de Magallanes, la población objetivo para la vacunación contra la influenza alcanza aproximadamente a 98.000 personas. Al 08 de abril de 2026, la cobertura llega a un 43,66%, lo que equivale a 42.838 personas vacunadas. En tanto, la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial presenta una cobertura de 59,84% en lactantes, estrategia que ha permitido evitar muertes por este virus en menores de un año durante los últimos dos inviernos.